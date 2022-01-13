С украинцев хотят брать новый налог: будут забирать треть

Украинцев хотят перевести на единую налоговую ставку, объединяющую все три вида налогов для физлиц. Новое взыскание будет представлять собой сумму налога на доходы физических лиц, Единого социального взноса и военного сбора. Вместе все эти ставки составляют примерно треть дохода гражданина.





Соответствующий проект закона принадлежит перу Даниила Гетманцева, главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики. Кроме предложения об объединении трех видов налогов, в документе также говорится об уменьшении размера новообразованного налога на 1% каждый год.

«Эффективная ставка, полученная в результате сведения трех налогов в один, сейчас равняется 37%. Наше предложение – сразу уменьшить ее до 30%. А дальше ежегодно вычитать из единой налоговой ставки еще по 1%, пока она не достигнет 25%», – объяснил Гетманцев. То есть налоги в Украине, благодаря данному закону, могут еще и существенно снизиться.

Проект также предусматривает систему семейного декларирования. То есть украинцев будут поощрять за подачу декларации увеличением налоговых вычетов.

«Гражданин, подавший декларацию, получит возможность воспользоваться определенными видами вычетов из облагаемого налогом дохода. Например, человек не имеет собственного жилья и арендует себе квартиру. В этом случае при подаче декларации он может на определенную сумму уменьшить свой налогооблагаемый доход», – отметил чиновник.

По тому же принципу право платить меньший налог получит и украинец, обеспечивающий пенсионера старше 80 лет. Ему также разрешат уменьшить фактическую сумму дохода, на которую начисляется налог. В результате такой гражданин заплатит даже менее 25% своего дохода в виде налога.

Пока что данный законопроект еще находится на стадии обсуждения. Однако эта стадия, по мнению Данила Гетманцева, немного затянулась. Но как только авторы нового закона придут к согласию, его сразу же зарегистрируют в парламенте.