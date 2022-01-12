Все ринулись в обменники одновременно: известен курс гривны до 16 января

В течение текущей недели резких скачков национальной валюты ожидать не стоит. Интерес к доллару со стороны импортеров, которым необходимо закрыть свои валютные обязательства, уравновесят экспортеры, которые после праздников будут продавать полученную от покупателей валюту. Однако неблагоприятный политический фон и инфляционные прогнозы все же несколько ослабят позиции гривны.





Как отметил Сергей Родлер, ведущий аналитик брокерской компании TeleTrade, на текущей неделе ожидается целый ряд событий, которые в состоянии повлиять на валютный рынок. В частности, уже сегодня, 12 января, станут известны показатели инфляции в США за предыдущий месяц. А в пятницу, 14 января, мир увидит новый отчёт американцев о динамике розничной торговли в стране.

Но главной темой рынка все же остается нарастающая инфляция. Именно она и будет оказывать непосредственное влияние на монетарную политику Федеральной резервной системы США, и ограничения, которые она будет устанавливать для участников рынка.

В то же время свежая информация о состоянии розничной торговли поможет объективно оценить активность потребителей и даст понятие об актуальном состоянии экономики США.

«На текущей неделе ведущие компании США начнут отчитываться за последний квартал 2021 года. Это поможет улучшить макростатистику, что в свою очередь положительно настроит инвесторов, даже если доходы корпораций чуть-чуть не дотянут до ожидаемого ими уровня», – отметил эксперт.

На украинском же рынке стоит ожидать продажи экспортерами полученной за праздничные дни выручки. Для обеспечения своих актуальных потребностей им нужна именно гривна.

Действия экспортеров будут способствовать укреплению курса гривны. Однако импортеры сбалансируют это влияние. Им наоборот нужны будут доллары для закрытия собственных валютных обязательств перед партнерами.

Негативная для национальной валюты динамика будет формироваться преимущественно из-за новостного фона. Политическая нестабильность и углубление конфликта с Россией несколько ослабят гривну.

«До воскресенья 16 января курс, скорее всего, стабилизируется на уровне 27,6 грн/долл», – резюмировал Сергей Родлер.