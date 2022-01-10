В Польше нововведения для иностранных работников: к чему готовится украинским заробитчанам

С началом нового года Польша упростила трудоустройство для иностранных граждан, которые проживают и работают на ее территории. Изменения коснулись граждан 6 стран, в этот список попала и Украина.





Правила, о которых идет речь, вступят в силу в ближайшие недели. Представители Польши говорят о второй половине января.

Что именно изменится для заробитчан из Украины?

Работать без разрешения на работу теперь можно два года – достаточно иметь декларацию о поручении работы. Напомним, что ранее этот период составлял 6 месяцев;

Чтобы подать заявление теперь не нужно иметь справку с места жительства в стране, как было раньше. Теперь такая справка обязательна для иностранцев с постоянной гарантированной работой с зарплатой не меньше минимальной;

Не нужно будет менять вид на жительство и работу при повышении в должности и росте заработной платы;

Для подтверждения социального обеспечения теперь хватает трудового договора с указанной зарплатой.

Также стало известно, что в Польше растет уровень минимальной зарплаты. В 2022 году все виды оплаты труда повышаются. Как по долгосрочным трудовым договорам оплата труда не может быть ниже, чем 2363,56 злотых на руки (это более 15,5 тыс гривен). Если говорить о почасовой оплате, то ее уровень тоже возрос.

При заключении краткосрочного договора зарплата не может быть меньше 13,91 злотого «на руки» (это приблизительно 95 грн). Именно такой вид работы в большей мере интересует заробитчан из Украины, так как при таком найме, в основном, не требуют особых навыков и опыта работы.

Но пока нет никакого прогресса в борьбе с аферистами, которые обманывают граждан Украины. Им обещают стабильную работу и зарплату, а заробитчаны потом даже не могут вернуться домой с территории соседней страны.