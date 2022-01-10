Новини

В Польше нововведения для иностранных работников: к чему готовится украинским заробитчанам

10.01.2022
1 хвилина на прочитання

С началом нового года Польша упростила трудоустройство для иностранных граждан, которые проживают и работают на ее территории. Изменения коснулись граждан 6 стран, в этот список попала и Украина.


Правила, о которых идет речь, вступят в силу в ближайшие недели. Представители Польши говорят о второй половине января.

Новини по темі

Что именно изменится для заробитчан из Украины?

  • Работать без разрешения на работу теперь можно два года – достаточно иметь декларацию о поручении работы. Напомним, что ранее этот период составлял 6 месяцев;
  • Чтобы подать заявление теперь не нужно иметь справку с места жительства в стране, как было раньше. Теперь такая справка обязательна для иностранцев с постоянной гарантированной работой с зарплатой не меньше минимальной;
  • Не нужно будет менять вид на жительство и работу при повышении в должности и росте заработной платы;
  • Для подтверждения социального обеспечения теперь хватает трудового договора с указанной зарплатой.

польща

Также стало известно, что в Польше растет уровень минимальной зарплаты. В 2022 году все виды оплаты труда повышаются. Как по долгосрочным трудовым договорам оплата труда не может быть ниже, чем 2363,56 злотых на руки (это более 15,5 тыс гривен). Если говорить о почасовой оплате, то ее уровень тоже возрос.

При заключении краткосрочного договора зарплата не может быть меньше 13,91 злотого «на руки» (это приблизительно 95 грн). Именно такой вид работы в большей мере интересует заробитчан из Украины, так как при таком найме, в основном, не требуют особых навыков и опыта работы.

Но пока нет никакого прогресса в борьбе с аферистами, которые обманывают граждан Украины. Им обещают стабильную работу и зарплату, а заробитчаны потом даже не могут вернуться домой с территории соседней страны.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


﻿
10.01.2022
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Ретроградні планети 2022 року: коли і чого чекати наступного року

10.01.2022
Нова пошта

Новини від «Нової пошти»: від запуску своїх авіаліній до нових тарифів у новому році

10.01.2022
Нова пошта

Новости от «Новой почты»: от запуска своих авиалиний, до новых тарифов в новом году

10.01.2022

Новий рік – нові можливості: жіночий гороскоп на другий тиждень 2022 року

10.01.2022
Back to top button