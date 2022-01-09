Пересмотрите свой рацион: названы продукты-убийцы печени

Многие удивятся, узнав, какие продукты могут наносить вред здоровью. Если употреблять их постоянно, то проблемы с печенью не заставят себя ждать.





Печень – один из самых важных органов, и именно она подвергается самой большой опасности при неправильном питании. Огромная проблема в том, что нарушение работы печени проходит почти бессимптомно. Человек может даже не подозревать, что у него уже есть проблемы, пока не сдаст целый ряд анализов и не пройдет довольно тщательное обследование. Потому что когда печень уже начинает давать о себе знать тяжестью в правом подреберье или даже болями, дело совсем плохо.

Чтобы не оказаться на больничной койке или не стать заложником целого ряда лекарственных препаратов, которые нужно принимать долго и педантично, нужно пересмотреть свой рацион. А ограничивать себя очень сильно не придется. Нужно уменьшить употребление слишком жирной и соленой пищи.

Когда мы говорим о продуктах с высоким содержанием жира, речь идет о животных жирах. Сливочное масло, жирная свинина, утка, колбасы, в состав которых входит сало, само сало – все эти «вкусности» главные враги печени. Они медленно, но стабильно ее разрушают.

Еще один враг печени – соль. Общепринятая норма в день на взрослого здорового человека – 5 грамм. Но это не только та соль, которую мы используем в приготовлении, но и та, которая уже есть в составе самих продуктов. Если человек любит соленые сорта сыра, консервацию, копчености, он в зоне риска.

Врачи не настаивают на том, чтобы совсем исключить любимые блюда из рациона. Просто нужно тщательно следить за количеством, в котором они употребляются. Не нужно отказывать себе на праздники во вкусной еде, но из ежедневного рациона ее лучше убрать.

Правильное питание полезно не только для печени, но и очень положительно влияет на общий тонус, здоровье и состояние организма.