Подросток стал миллионером купив биткоин: сделал правильный выбор

Самый юный миллионер Швейцарии Дадван Юсуф своим успехом полностью обязан собственной решимости. Продав в возрасте 11 лет все игрушки, мальчик приобрел свои первые биткоины. А уже через несколько лет превратился в самого настоящего криптомиллионером.





Дадван Юсуф родился в Ираке. Но когда мальчику было всего три года, его родители переехали в г. Ипсах в Швейцарии. Семья жила очень бедно, так что когда бабушка Дадвана заболела и нуждалась в операции, он решил продать все свои игрушки, чтобы помочь родителям собрать нужную сумму.

За игрушки подросток выручил около 270 долларов. Однако передать деньги в Ирак было очень сложно. Пока Дадван пытался найти самый быстрый способ совершить транзакцию, он случайно наткнулся на статью о криптовалюте. Именно в тот момент у него появилась идея приобрести несколько биткоинов и увеличить сумму своих сбережений.

Паренек несколько недель уговаривал отца, и тот наконец согласился. Первые 10 биткоинов обошлись Дадвану в 150 евро. Потратив на «игровые деньги» почти все, что у него было, паренек подумал, что совершил роковую ошибку. Однако уже через год ему удалось заключить свою первую большую сделку: Дадван приобрел 1000 BTC за 11200 евро. А спустя еще 4 года, в 2016-м, подросток инвестировал 134 000 евро в новый вид «крипты» – Ethereum. На эти деньги он купил 16 тысяч ETH.

Свой первый миллион Дадван Юсуф заработал в 2017 году. На тот момент ему как раз исполнилось 17 лет. Но до 2020 года почти все свое состояние парень хранил в крипте.

Сейчас Дадван живет как в сказке. Беженец из Ирака, все детство проведший в бедности, ежедневно просыпается в роскошной гостинице «Dolder» и ни в чем себе не отказывает. Не забывает криптомиллионер и о благотворительности. Он финансирует собственный фонд Dohrnii, который абсолютно бесплатно помогает в получении финансового образования всем, кто стремиться стать успешным трейдером.