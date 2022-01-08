Затяжное падение: известен курс гривны на понедельник, 10 января

Очередные праздничные выходные не лучшим образом повлияли на курс украинской гривны. Согласно ставкам, установленным на понедельник 10 января, национальная валюта просела 4 копейки по отношению к доллару, и на 6 копеек – к евро. Таким образом, курс самых популярных в Украине иностранных валют после Рождества будет составлять около 27,49 грн за доллар, и 31,10 грн за евро.





Курс валют на межбанке

Еще в четверг котировки на межбанке стартовали с отметок, на 5 копеек превышавших курс среды. Доллар торговался в пределах 27,50 и 27,52 грн. Однако это было только начало. За несколько часов торгов курс вырос почти до 27,54 грн/долл. А все из-за роста спроса на «американца» и недостаточного его предложения на рынке.

Но повышение курса было недолгим. Около 12 часов большинство лакомых к валюте США участников рынка удовлетворило свои потребности и курс несколько упал. К моменту завершения сессии он стабилизировался на уровне 27,50 грн/долл.

Украинский Национальный банк в этот раз не принял участия в торгах на межбанке. В целом же участники рынка в четверг 6 декабря совершили сделок почти на 125 млн дол.

Курс доллара и евро в обменниках

По состоянию на вечер четверга стоимость доллара в обменниках и банках составляла около 27,38 грн для продажи и 27,60 грн для покупки. Евро же можно было продать ориентировочно за 30,80 грн, а купить за 31,15 грн.

Тем временем на черном рынке иностранная валютя стоила чуть больше. Купить доллар украинцы могли за 27,71 грн., а продать за 27,54 грн. Стоимость евро в то же время составила 31,09 грн для приобретения, и 30,97 для желающих избавиться от валюты.

Между тем, эксперты сходятся во мнениях относительно усиления тенденции к ослаблению гривни в следующие несколько недель. По их прогнозам уже к концу января курс доллара для украинцев пересечет границу в 28 грн.