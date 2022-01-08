Затяжное падение: известен курс гривны на понедельник, 10 января
Рождественское ослабление национальной валюты.
Очередные праздничные выходные не лучшим образом повлияли на курс украинской гривны. Согласно ставкам, установленным на понедельник 10 января, национальная валюта просела 4 копейки по отношению к доллару, и на 6 копеек – к евро. Таким образом, курс самых популярных в Украине иностранных валют после Рождества будет составлять около 27,49 грн за доллар, и 31,10 грн за евро.
Курс валют на межбанке
Еще в четверг котировки на межбанке стартовали с отметок, на 5 копеек превышавших курс среды. Доллар торговался в пределах 27,50 и 27,52 грн. Однако это было только начало. За несколько часов торгов курс вырос почти до 27,54 грн/долл. А все из-за роста спроса на «американца» и недостаточного его предложения на рынке.
Но повышение курса было недолгим. Около 12 часов большинство лакомых к валюте США участников рынка удовлетворило свои потребности и курс несколько упал. К моменту завершения сессии он стабилизировался на уровне 27,50 грн/долл.
Украинский Национальный банк в этот раз не принял участия в торгах на межбанке. В целом же участники рынка в четверг 6 декабря совершили сделок почти на 125 млн дол.
Курс доллара и евро в обменниках
По состоянию на вечер четверга стоимость доллара в обменниках и банках составляла около 27,38 грн для продажи и 27,60 грн для покупки. Евро же можно было продать ориентировочно за 30,80 грн, а купить за 31,15 грн.
Тем временем на черном рынке иностранная валютя стоила чуть больше. Купить доллар украинцы могли за 27,71 грн., а продать за 27,54 грн. Стоимость евро в то же время составила 31,09 грн для приобретения, и 30,97 для желающих избавиться от валюты.
Между тем, эксперты сходятся во мнениях относительно усиления тенденции к ослаблению гривни в следующие несколько недель. По их прогнозам уже к концу января курс доллара для украинцев пересечет границу в 28 грн.
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