Назван возраст пенсионеров, которые получат солидную прибавку к выплатам

Гражданки Украины, которые выйдут на заслуженный отдых на протяжении текущего года, получат прибавку к ежемесячным выплатам в размере 9%. Данное повышение предусмотрено правительством с целью компенсации увеличения пенсионного возраста до 60 лет. Ранее же он составлял 55 лет.





Согласно постановлению Кабмина №963 все украинки, рожденные в 1962 году, будут получать пенсию больше, чем их старшие соотечественницы. Повышение было рассчитано в пределах максимальной определенной законом пенсии. Финансировать доплаты для новых пенсионерок правительство планирует из государственного бюджета.

Напомним, что повышение пенсионного возраста в нашей стране происходило постепенно еще с 2011-го года. Однако до сих пор доплат пенсионеркам, которые вынуждены были дольше ждать выхода на заслуженный отдых, не предлагали.

Как в Украине изменился пенсионный возраст?

На сегодняшний день в нашем государстве действует одна-единственная норма пенсионного возраста, как для женщин, так и для мужчин – это 60 лет. Но выйти на заслуженный отдых в этом возрасте может не каждый. Ведь для этого нужно выполнить требование к трудовому стажу – официально отработать не менее 29 лет.

Если же гражданину исполнится 60 лет, а его стаж при этом составляет 19-29 лет, нужно подождать с выходом на пенсию еще 3 года. А со стажем 15-19 лет придется трудиться аж до 65 лет.

В то же время украинцы, которым за всю жизнь не удалось заработать и 15 лет официального стажа, вообще останутся без пенсии. Для многих граждан такая проблема станет следствием многолетней работы на условиях договора, то есть неофициально. Также недосчитаться лет стажа могут заробитчане, которые большую часть своего трудоспособного возраста провели работая за границей.

Пока что требования к стажу еще не достигли запланированной правительством нормы в 35 лет. Поэтому до 2027 года эта цифра будет ежегодно расти на 12 месяцев. Таким образом, через 5 лет выйти на пенсию в 60 можно будет только отработав 35 или более лет.