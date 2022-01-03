В Украине выросла цена за доставку газа: известна «самая дорогая» область

С 1 января ряд отечественных облгазов изменил тарифы на доставку и распределение природного газа. Большинство коммунальных предприятий существенно повысили оплату за свои услуги. Но есть и те, кто проявил лояльность к клиентам и снизил абонплату. Кому же в 2022 году придется платить за доставку ресурса больше всего?





На первом месте по тарифной ставке оказался «Черновцыгаз». У этого поставщика цена за доставку газа составляет 2,57 грн за «куб». Стоимость услуги выросла аж на 43 коп. Среди самых дорогих облгазов оказались также «Закарпатгаз» – 2,39 грн (+25 коп.), «Харьковгаз» – 2,39 грн (+24 коп.), «Николаевгаз» – 2,39 грн (+24 коп.) и др.

Тем временем самую дешевую услугу доставки природного газа предлагает «Киевгаз». Тариф у этого предприятия вырос всего на 1 коп. и составляет 0,38 грн за 1 куб. м. В тройку самых лояльных облгазов попали также «Харьковгоргаз» – 0,52 грн (+10 коп.) и «Криворожгаз» – 0,64 грн (+3 коп.) за куб.

Однако не все поставщики подняли свою абонплату. В частности, меньше за доставку газа теперь будут платить граждане, пользующиеся услугами «Ровногаз» – 1,85 грн (-17 коп.), «Тернопольгоргаз» – 0,96 грн (-10 коп.), «Мариупольгаз» – 1,74 грн. (-10 коп.) и т.д.

Между тем, несколько коммунальных предприятий решили вообще не менять стоимость своих услуг. В частности, такой же, как и в прошлом году, осталась цена доставки енергоресурса у «Волыньгаз» – 1,88 грн, «Запорожгаз» – 1,10 грн, «Черкассыгаз» – 0,68 грн за кубометр.

Следует также отметить, что кроме тарифной ставки, сумма в квитанции зависит еще и от среднего потребления газа за предыдущий год. Если домохозяйство в 2021 году использовало меньше ресурса, чем в 2020 году, уменьшится и сумма за его доставку. К тому же, благодаря функционированию рынка газа в Украине, любой потребитель может изменить компанию, доставляющую ему горючее, выбрав для себя более низкий тариф и более выгодные условия сотрудничества.