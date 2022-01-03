Стало известно, за какую сумму переводов карты украинцев будут блокировать

Украинцам блокируют карты после подозрительных переводов. Все из-за жесткого финансового мониторинга, который проводят украинские банки. Арестовать счет могут даже за входящий перевод от неизвестного лица, совершенный с помощью терминала.





Об одном из случаев блокирования карты на днях рассказал пострадавший клиент на специальном форуме Министерства финансов Украины. Мужчина потерял доступ к своему счету после того, как на него поступило несколько транзакций на сумму 5000 грн каждый. Деньги были отправлены анонимно из терминала. Но, как оказалось, без подтверждения личности отправителя можно переводить лишь до 5 тыс. грн на один счет.

Серия переводов на одинаковую сумму вызвала у банка подозрения. Похоже, в финучреждении решили, что отправитель пытается избежать идентификации личности и заблокировали карточку получателя.

«На мою карту поступило 3 перевода по 5000 грн. После этого банк по непонятным причинам заморозил счет», – сетует пострадавший.

Тем не менее, такие действия банка были мотивированы законом «О предотвращении и противодействии отмыванию доходов…». Согласно его предписаниям, каждое украинское финансовое учреждение не только может, но даже обязано жестко контролировать операции с наличностью.

Вызвать подозрение у банка могут следующие действия клиентов:

нетипичные для отдельного счета операции, как наличные, так и безналичные;

переводы на сумму более 400 тыс. гривен;

транзакции с участием чиновников или публичных лиц;

операции юрлиц и ФЛП, работающих менее 3 месяцев.

Но кроме этого перечня государственных норм каждый банк имеет свою собственную политику в отношении финансового мониторинга. Если определенный перевод, серия переводов или любое другое действие клиента покажется ему подозрительным, счет может быть заблокирован. Таким образом, финучреждение не только противодействует отмыванию средств, но и может вовремя выявить факт похищения личных данных и получения посторонним лицом доступа к счету своего клиента.