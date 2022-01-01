Украинец уколол себе все виды вакцин от COVID-19: хотел установить рекорд

Украинец принял 18 доз разных вакцин от коронавируса. По словам самого мужчины, он стремился стать рекордсменом по количеству прививок. Поетому оставил список со всеми существующими препаратами от COVID-19, но из запланированных 25 доз успел уколоть себе только 18.





Как рассказал «отчаянный вакцинатор» Алексей, его врач знала о таком опасном эксперименте. Однако она не остановила своего пациента, а наоборот – всячески его подбадривала. Медик пообещала бесплатно положить мужчину в стационар, а после 20-й прививки – подарить путевку на отдых.

Похоже, что врач просто исследовала своего пациента, наблюдая за его реакцией на различные вакцины. Однако такие действия в Украине, да и во всем мире, противозаконны.

Попытка расспросить семейного врача о ее пациенте-экспериментаторе не увенчалась успехом. Врач наотрез отказалась сообщать какую-либо информацию о мужчине. Более того, она утверждала, что вообще не знакома с Алексеем. Хотя согласно данным онлайн-ресурса Helsi врач и пациент виделись не раз. Между тем будущий ковид-рекордсмен сообщил, что врач поддержала его идею с многократными вакцинациями, чтобы поднять свой рейтинг на упомянутом медицинском портале.

Своей цели мужчина так и не смог достичь. В его планах было 25 прививок, но при попытке сделать 19-й укол ему отказали. Врачи нашли данные о его предыдущих вакцинациях, хотя Алексей, пытаясь не выдать себя, отправился за очередной дозой из родного Харькова аж в Мукачево.

Пообщавшись с пациентом, медики пришли к выводу, что причиной его фанатичного увлечения вакцинацией является не что иное, как нарушение психики. Но несмотря на это, странная ситуация с харьковчанином помогла обнаружить серьезную проблему в украинской системе вакцинации, которая позволила мужчине без каких-либо препятствий принять почти два десятка доз вакцины.