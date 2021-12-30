Ресурс собственной добычи: в Украине появился льготный тариф на газ
Хлебопекари получат новую фиксированную цену на ведущий энергоноситель.
Украинские чиновники предлагают установить специальный льготный тариф на природный газ для компаний, занимающихся производством хлеба. Пекарям будут продавать газ отечественной добычи по цене 25 тыс. грн за 1 тыс. кубометров.
Поддержать жизненно важную для страны отрасль в Кабинете министров решили в связи с сумасшедшим ростом цены на энергоресурс из Европы. Стоимость импортируемого газа сейчас уже приблизилась к отметке 50 тыс. грн. 1 тыс. куб. м. Такие заоблачные цены могут поставить под вопрос деятельность некоторых хлебопекарных предприятий.
Поэтому в правительстве сейчас обсуждается вопрос установления предельной фиксированной цены для всех хлебопекарей страны. Данная категория предприятий будет получать газ, добытый в Украине, по тарифу не более 25 тыс. грн за 1 тыс. кубов. При этом максимальная наценка на энергоресурс составит 1%.
Согласно соответствующему законопроекту, стоимость «голубого топлива» для компаний, чьей деятельностью является выпечка хлеба и хлебных изделий, будут определять как среднее значение среди всех котировок. Однако эта цена ни в коем случае не должна превышать 25 тыс. грн. за тыс.куб. м.
Новые условия для пекарей пока планируют установить всего на несколько месяцев. В правительстве обсуждается срок до 31 марта следующего года. Сейчас же проект постановления ожидает окончательного одобрения Кабмина.
Следует отметить, что внедрение программ поддержки для некоторых отраслей уже давно анонсировал премьер-министр Украины Денис Шмигаль. В своих заявлениях он упоминал, что в помощи сейчас нуждаются не только пекари, но и производители других социальных продуктов.
В частности, о содействии в вопросе закупки газа к правительству уже обратился целый ряд предприятий молокообрабатывающей отрасли. Некоторые компании уже находятся в шаге от сворачивания производства, поэтому надеются, что и для них правительство согласится установить фиксированную цену на энергоресурс.
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter