В обменники идти уже нет смысла: известный курс доллара до конца года

До конца текущего года доллар в Украине может подорожать еще на 15 коп. и достичь отметки 27,4 грн/долл. К такому сценарию склоняется большинство экспертов. Хотя версии о падении американца до 27 грн/долл, которые высказывают некоторые участники рынка, также имеют право на жизнь. Что же будет с долларом в последние дни 2021 года?





На прошлой неделе валюта США закрепилась на отметке 27,2 грн/долл. Незначительному укреплению гривни поспособствовала продажа доллара отечественными аграрными и металлургическими компаниями. Учитывая такое положение нацвалюты на рынке, ведущие финансовые эксперты Украины сделали собственные прогнозы на курс доллара и евро в последнюю неделю года.

Аналитик компании Roboforex Андрей Гойлов предположил, что доллар в ближайшие три дня будет держаться в пределах 27,05 и 27,3 грн/долл. Между тем единая европейская валюта остановится на отметке 31,15 грн/евро.

Его коллеги Вадим Иосуб из компании «Альпари» и аналитик TeleTrade Сергей Родлер считают иначе. По их версии, до конца недели доллар в обменниках можно будет приобрести за 27,4 грн, а продать за 27,2 грн.

Такую стабильность гривни по отношению к иностранным валютам можно объяснить ростом ВВП Украины в течение третьего квартала на 2,7%. Благодаря положительным экономическим изменениям повысилась и заинтересованность иностранных инвесторов. Только в декабре они увеличили свои вклады в отечественные ценные бумаги почти на 1,5 миллиарда гривен.

Однако незначительного роста доллара к концу года избежать все же не удастся. Ведь спрос на американские акции в период новогодних праздников всегда растет. Инвесторы спешат приобрести ценные бумаги США, а увеличение ВВП страны в последнем квартале 2021 года на 7% лишь стимулирует их активность. Так что в первые дни 2022-го курс американца точно не снизится. Более того, в Кабмине придерживаются мнения о подорожании доллара в будущем году аж до 28,7 грн/долл.