Редкие 50 и 5 копеек: почему эти монеты стоят десятки тысяч гривен?

Нумизматы охотятся не только за старинными монетами, но и за редкими современными экземплярами. Последнее время на аукционные были выставлены монеты разного номинала, за которые просят довольно солидные суммы.





50 копеек (год выпуска 1992 года)

Две монеты по 50 копеек выставлены на аукцион Violity. За лот хотят 19 тыс гривен. В чем же особенность этих монет.

Во-первых, разновидности 3ВАг и 3(1)Ваг встречаются крайне редко и являются если не уникальными, то очень редкими. Каждая монета имеет свои особенности:

На 50 копейках 3(1)Ваг есть брак в трезубце. А именно хорошо заметное специалистам и почти не различимое для непрофессионалов утолщение с левой стороны среднего зубца. Еще одна особенность – количество ягод в первой грозди – их всего 4, так как пятая ягода настолько слилась при изготовлении с венком, что ее почти не видно;

На 50 копейках 3Ваг особенность только одна, значительно утолщенный средний зубец трезубца.

Монеты хоть и считаются достаточно редкими и в прямую продажу попадали всего несколько штук, на аукционе заявок пока нет. В отличие от другого лота, который почти сразу после появления на том же аукционе привлек внимание сразу 20 покупателей.

5 копеек (1992 год)

Это был лот, который выставили в начале декабря. Разновидности было 3, самая редкая и дорогая 5-ти копеечная монета 1.1ААк. за нее просили цену до 6 тыс грн. Отличительные черты этого лота в следующем: утолщенный средний зуб трезубца, крупная насечка, разные черенки колосков, хвостик на цифре 1, ягоды расположены необычно, а в форме треугольника с ровными углами и слишком близко к краю.

Интересные лоты и монеты постоянно попадают на аукционы. Кто знает, может в вашем кошельке сейчас лежит монета, которая может стоить небольшое состояние.