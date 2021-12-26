Стало известно, как можно сократить суммы в платежках за отопление в 2 раза?

В Украине сложилась парадоксальная ситуация: в стране энергетический кризис, а украинцы потребляют больше газа для отопления своих жилищ чем европейцы, проживающие на территориях с такими же климатическими условиями. Основными причинами назвали устаревшие дома и теплосети, и речь идет не только о «хрущевках», но и о некоторых новостройках.





В правительстве считают, что спасти ситуацию и почти в 2 раза сократить потребление газа в системе отопления могут глобальные меры по тепломодернизации жилищного фонда. Как пример приводится разница в платежках обычного и энергоэффективного дома на сегодняшний день. В обычном доме обогрев квартиры обходится в 32 грн за 1 м2, а в энергоэффективном 16 грн.

Как сделать дома энергоэффективными?

Есть два варианта сделать дома более экономичными в плане потребления энергии на обогрев.

1. Утепление домов

По расчетам экспертов такое утепление обходится приблизительно 1 млн долларов, а это около десятка тыс долларов с одной квартиры. Стоит ли говорить, что сумма эта заоблачная, у людей таких денег нет, но и правительство не может субсидировать такую тепломодернизацию. Программа такая есть, в которой предусмотрено утеплении 5 тыс многоэтажек, но глобально это проблему не решит, да и когда программа будет реализована неизвестно.

2. Установка ИТП

Индивидуальные тепловые пункты, по мнению экспертов, более реальная перспектива и выход из ситуации. Но и тут есть свои подводные камни. В стране нет нормальных производителей, которые могут поставлять оборудование в таких объемах. Даже кадров, которые могли бы обслуживать такие установки, нет.

Но последнее предложение более реальное, если инвестировать деньги в производителей оборудования. Установка одного пункта окупается в среднем за 2-3 года.

Так что, когда сумма в платежках сократиться в 2 раза, вопрос пока открытый.