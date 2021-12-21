Придется бежать в кассу: украинцы могут зайти в минус даже с зарплатной картой

Открывая зарплатную карту в банке не следует спешно подписывать все документы. Беда ведь может прийти, откуда не ждали. «Волшебная» услуга овердрафта, являющегося своеобразным кредитом до следующей зарплаты, при определенных условиях вытянет из вас последние деньги и поставит клеймо на кредитной истории. Как же уберечься от обратной стороны банковского сервиса?





Чем опасен овердрафт?

В целом услуга овердрафта – удобная и практичная. Иногда потребность в деньгах возникает в момент, когда до зарплаты осталось всего несколько дней. Тогда средства можно взять «в минус», а когда зарплата придет на счет, автоматически погасит кредит.

Но часто случается так, что работник уже уволился, деньги на счет больше не поступают, но кредит по овердрафту никуда не исчез. Проценты все накапливаются, долг растет, а клиент даже не представляет, что уже должен банку кругленькую сумму.

Как не влезть в долги по зарплатной карте?

Такая проблема является, прежде всего, следствием невнимательного отношения к документам. Когда вы открываете зарплатную карту нужно не просто вскользь просмотреть документы, которые менеджер дает на подпись, а внимательно их прочесть. Ведь незнание правил не спасет от ответственности. Особое внимание обратите на договор овердрафта, в котором указаны условия ссуды и ее возврата.

Если после увольнения у вас остался долг на зарплатной карте, его нужно обязательно уплатить. Овердрафт – это тот же кредит, только обычно у него более выгодные условия и меньшие проценты. Однако злоупотреблять этим смягчением от банка все же не стоит.

Выйти из «минуса» на зарплатной карте можно путем перечисления денег с другой карты, или же пополнения счета через банкомат. В случае финансовой несостоятельности к выплате кредита можно попросить банк о так называемой реструктуризации долга. В таком случае сумму могут разделить на несколько месяцев или даже отсрочить на 2-4 месяца только лишь с регулярной выплатой процентов.

Худший вариант для должника по овердрафту – умышленная неуплата кредита. Некоторые клиенты не воспринимают такой долг серьезно, и просто перестают отвечать на звонки банка, считая, что ничего страшного не случится. Но в таком случае они рискуют попасть в кредитный реестр НБУ и навсегда потерять возможность брать ссуды в каком-либо банке.