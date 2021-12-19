Новый год начнется с «белой полосы» у представителей этих 5 знаков

Желание быть счастливым – это природное стремление каждого человека. Но в разное время удача улыбается разным людям. Не может одним постоянно везти, а другим всю жизнь идти тернистым путем неудач. Кому можно рассчитывать на щедрость судьбы в начале следующего года? Названы 5 знаков зодиака, которым звезды будут особенно благосклонны в январе 2022.





Овны

Если последнее время в личной жизни и финансовой сфере наблюдался некоторый хаос и неразбериха, январь лучшее время, чтобы расставить все по местам. Не исключено, что в жизнь вернутся люди, которые в прошлом были важны для Вас. Но помните, что под лежачий камень вода не течет. Работайте, идите к своей цели, занимайтесь спортом. Энергия полноценной жизни поможет справиться с любыми трудностями.

Тельцы

Если представители этого знака имеют творческие амбиции или задумали начинания в этой сфере, звезды поддержат их. Январь – лучшее время для самовыражения. Окружающие одобрять любое начинание, если тельцам удастся сдержать свою раздражительность, и они не будут вести себя слишком высокомерно. Искать равновесие и гармонию следует в общении с детьми.

Скорпионы

Есть оригинальные идеи, грандиозные планы на будущее, разработанные стратегии, начало года самое время воплощать все их в жизнь. Не бойтесь быть инициативным и смелым, эти качества высоко оценят, особенно в профессиональной сфере. Но в погоне за карьерным ростом нельзя забывать о личной жизни и близких людях.

Стрельцы

Энергия Стрельцов в январе будет бить через край. Ее нужно направить в правильное русло. Если в этот период появятся новые идеи, созреют гениальные планы, не отмахивайтесь от них. Звезды помогут их реализовать, но и Вам придется потрудиться. Налаживайте связи, работайте на результат, идите к своей цели, пока на Вашей дороге минимум препятствий, она может далеко Вас завести.

Водолеи

В начале года рожденных под этим знаком ожидает прекрасная возможность блеснуть эрудицией. Вы четко будете знать ответы на вопросы, и принимать правильные решения, чему поспособствует гибкий и подвижный ум. Вас будет съедать любопытство, но это тот редкий случай, когда оно пойдет на пользу, а не во вред. Развивайте таланты, учитесь новому, будьте общественно активны, и звезды будут к Вам благосклонны.