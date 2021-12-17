Кому минуле нагадає про себе, а кому чекати на дари: гороскоп на 17 грудня

Наприкінці цього робочого тижня на нас чекає позачергова «п’ятниця, 13-те»… Справа в тому, що до кінця світлового дня на нас діють енергії кармічної 13-ї місячної доби. Символом цього дня служить уроборос – змія, що кусає себе за хвіст.





Гороскоп на 17 грудня для Овнів

Зима набирає обертів, але ви можете повернути особливе тепло перемог та удач.

Гороскоп на 17 грудня для Тельців

Бажання та надії інших продовжують бути сьогодні для вас на першому місці.

Гороскоп на 17 грудня для Близнюків

Там, де інші можуть програти, ви можете опинитися у виграші.

Гороскоп на 17 грудня для Раків

Повернення у життя минулого нагадає про важливі незакінчені справи.

Гороскоп на 17 грудня для Левів

У цей день буде корисною пробіжка магазинами, у тому числі online.

Гороскоп на 17 грудня для Дів

Важливі рішення краще відкласти, а сьогодні приділіть час іншим проблемам.

Гороскоп на 17 грудня для Терезів

День може стати корисним – розгляньте дари та скористайтеся ними.

Гороскоп на 17 грудня для Скорпіонів

Краще повернутися до питання, яке раніше не вдавалося вирішити.

Гороскоп на 17 грудня для Стрільців

Відчуйте себе закоханими, і вечір стане щасливим та радісним.

Гороскоп на 17 грудня для Козерогів

На вас чекає спілкування з людиною, яку ви давно не бачили.

Гороскоп на 17 грудня для Водоліїв

Продовжуйте роздавати борги та подарунки – це відгукнеться у майбутньому.

Гороскоп на 17 грудня для Риб

На вас чекає хвилююча зустріч – варто до неї гідно підготуватися.