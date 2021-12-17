Кто разбогатеет, а кого ждет нищета: появился гороскоп на 2022 год

Деньги – это, конечно, не главное. Однако финансовая стабильность способна стать залогом спокойствия и помочь улучшить другие аспекты жизни. Загадывая желание в Новогоднюю ночь, многие украинцы мечтают о достатке и возможности не беспокоиться об оплате счетов. Но желание сбывается далеко не у каждого.





Астрологи рассказали, кому из знаков зодиака следующий год принесет долгожданную финансовую стабильность и благополучие, а кому наоборот опустошит кошельки.

Овен

Представителям знака год Тигра подарит удачные знакомства и новых бизнес-партнеров. Вы получите возможность заняться проектом, который принесет большие доходы.

Телец

Если в 2021 году вы еще не успели найти себя, то в 2022-м удастся выбрать верное направление и заложить первый кирпичик в строительство собственного будущего.

Близнецы

Удаленная работа в следующем году станет для вас наиболее выгодным вариантом. Так вы сможете сконцентрироваться, направить все свои усилия на достижение цели и максимизацию дохода.

Рак

А вот Ракам в 2022 году вероятнее всего удастся начать собственное дело. Однако вам следует быть очень внимательным с финансами и не рисковать зря. Тогда бизнес пойдет на славу.

Лев

Представителей огненного знака ждет просто невероятный финансовый успех. Их усилия будут приносить все лучшие результаты, а деньги просто потекут рекой.

Дева

Заработать в 2022 году вам удастся немало. Но эти деньги будут стоить огромных усилий и жесткой борьбы с конкурентами.

Весы

Грядущий год обещает женщинам этого знака удачное в финансовом плане замужество. Мужчины-Весы в свою очередь получат доступ к новым источникам прибыли и поднимутся на шаг выше по карьерной лестнице.

Скорпион

Скорпионам советуют в 2022 году не сомневаться в себе и смело начинать новые проекты. Но сначала следует раздать все долги, если, конечно, они у вас есть.

Стрелец

Представители знака кардинально поменяют свой взгляд на деньги. В новом году их ждет серьезная покупка, например квартира или автомобиль. А для некоторых Стрельцов станет актуальным вопрос смены работы. Все эти события к концу года несколько опустошат ваш кошелек.

Козерог

Не бойтесь кредитов. Если вам нужна квартира или помещение для старта бизнеса, смело берите ссуду в банке. Вам удастся быстро ее вернуть.

Водолей

Водолеи в 2022 году смогут максимально развить свои таланты. Вас ждут значительные доходы сразу в нескольких отраслях. Главное – не ограничивайте себя и верьте в собственные силы.

Рыбы

Ваш бизнес начнет процветать, да и от инвесторов не будет отбоя. А все потому, что вы делаете свое дело с душой и от чистого сердца.