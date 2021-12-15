Названы производители масла в Украине, обманывающие покупателей

Украину в очередной раз захлестнула волна фальсификата. В этот раз на подделках поймали производителей масла. В продуктах некоторых известных брендов были найдены примеси, не имеющие никакого отношения к молочным жирам. Общее же количество поддельного масла в некоторых сегментах украинского рынка составило почти 80%.





Где можно встретить подделку?

Некачественная продукция продается не только на вес, как принято считать. Поддельное масло можно встретить и в брендированных упаковках известных производителей. Фальсификат пробирается даже в детские учреждения, подвергая риску отравления наших детей.

Об этом свидетельствуют многочисленные проверки Госпотребслужбы. Как объяснил Валентин Безрукий, руководитель экспертного центра «Тест», выявить фальсификат не так-то просто.

«Если процент примесей составляет 50-90% продукта, это чувствуется даже по вкусу. Но когда растительных жиров менее 10%, даже специалист не сразу поймет, что перед ним фальсификат», – отметил эксперт.

Кто производит масло с добавками?

В 2021 году проверку качества не смог пройти целый ряд известных производителей сливочного масла:

«Богодуховский молзавод». Продукт, произведенный на этом предприятии, было обнаружено в столовых школ на Кировоградщине, а также в Харьковской области;

«Люстдорф». Предприятие производит масло «Крестьянское», в котором также были обнаружены жиры растительного происхождения;

«Новгород-Северский сырзавод». Еще один производитель масла, продаваемого под названием «Крестьянское»;

«Оди». Компания выпускает сладкосливочное масло «Крестьянское» с высоким содержанием «лишних» жиров.

Но добавление растительных жиров в сливочное масло, как оказалось, еще не самый плохой вариант. Некоторые производители экономят даже на этой запретной примеси и добавляют в масло самую дешевую составляющую, которую только можно достать. Обычно это животные жиры, являющиеся отходами производства.

Практикуют молочные предприятия и добавление антибиотиков в сливочное масло. А такая составляющая губительно влияет на здоровье человека. Если принимать антибиотик малыми дозами, организм становится к нему нечувствительным. Поэтому, когда человек заболеет, его тело просто не будет реагировать на лечебные препараты.

Как определить фальсификат?

Чтобы уберечься от подделки, эксперты советуют украинцам прежде всего обращать внимание на стоимость продукта. Подозрительно низкая цена сразу должна вас насторожить. Поможет с выбором масла и маркировки на упаковке: пометкой ДСТУ 4399 маркируют продукт из настоящих молочных жиров, а ДСТУ 4495 – с примесями жиров растительного происхождения.