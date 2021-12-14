Доходы украинцев проверят еще с 90-х: за старые квартиры нужно будет доплатить

С сентября следующего года в Украине вступят в силу нововведения в налоговое законодательство. ГНС начнет жестко контролировать все доходы украинцев и сравнивать их с расходами. Если гражданин живет на широкую ногу с минимальной официальной зарплатой, ему не избежать серьезного разговора с налоговиками.





Такой мониторинг финансовых операций граждан называется косвенным методом налогового контроля. На практике он будет работать очень просто. К примеру гражданин покупает дорогую квартиру. Однако, согласно его официальным доходам, такое жилье он себе позволить не может. Тогда налоговая требует от покупателя объяснений касательно происхождения потраченных денег. Если объяснения регулятор не получает, начисляет на покупку налог в размере 19,5%.

Такая же система будет работать и с другими дорогими покупками, например автомобилем, ценными украшениями, или даже с большим банковским депозитом. А в некоторых случаях налоговики могут попросить доплатить налог даже на квартиру, приобретенную 10-15 лет назад.

На самом деле, контроль за «белыми» доходами украинцев ведется еще с 1995 года. То есть в процессе перепродажи квартиры или машины, приобретенных за указанный период, гражданин вполне может получить неприятность в виде недоплаченных в прошлом налогов. В частности, это касается недвижимости, которую купили с зарплаты «в конвертах».

Чтобы не получить такой «привет из прошлого», гражданин может составить декларацию на свои незадекларированные доходы и имущество в рамках налоговой амнистии. Сделать это можно до 1 сентября 2022 года. Тогда налог, который нужно будет уплатить за ту же квартиру, купленную с «теневых» доходов, составит не 19,5%, а только 5%.

Следует отметить, что по правилам налоговой амнистии, жилье до 120 кв. м можно не декларировать. Но будет ли действовать такое ограничение в новом законе о налоговом контроле, пока не известно. Так что для граждан, имеющих скрытую от государства недвижимость, декларирование имущества по правилам налоговой амнистии является настоящим спасением от возможных последствий налоговых нововведений.