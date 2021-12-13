Новый способ оплаты посылок в Украине совместно запустили Нова Пошта и Ощадбанк

О новом совместном проекте проинформировали Нова Пошта и Ощадбанк.





Пресс-служба Ощадбанка информирует о новой возможности оплачивать доставку посылок бесконтактно, используя сервис ОщадPAY, что весьма удобно. Располагая смартфоном на базе Android с мобильным приложением, загружаемым из Google Play, можно воспользоваться этой формой оплаты.

Чтобы оплатить доставку курьеру Нова Пошта устройством, на котором имеется ApplePay или GooglePay или бесконтактной картой, достаточно поднести свой платёжный инструмент к смартфону курьера. Транзакция фиксируется электронным чеком, который пользователь получает в приложении перевозчика, в Viber, или СМС.

Уже в 10 регионах Украины эта услуга доступна, и ведётся работа по охвату всей страны.

На финансовом рынке Украины безналичные формы платежей всё более популярны, и всё шире область их применения.

Нова Пошта также может похвастать уже внедрённой роботизацией многих своих отделений. Для сортировочных терминалов закуплены специальные роботы украинского производства. По оценкам НП, эти роботы способны вдвое повысить производительность сортировки отправлений. Сейчас на терминалах действуют уже 270 сортировочных роботов.

Предупреждение от Нова Пошта о мошенниках в сети

Более других, рискуют онлайн покупатели товаров из-за рубежа. Компания предлагает инструкцию о противодействии сетевым злоумышленникам. В частности, обращается внимание на опасность ввода личной информации на сомнительных сайтах, указание реальных описания и стоимости заказанного товара, и полных данных получателя.

Также рекомендуется сохранять записи всех финансовых транзакций, которые могут понадобиться при возникновении спора по возврату товара или уплаченных сумм. Нельзя разглашать трек-номер, личные данные и детали заказа посторонним.