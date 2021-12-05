Доллар вырастет до 60 гривен: новый прогноз от экспертов

Как только гривна немного укрепилась на рынке, тут же последовала масса неприятных прогнозов. Аналитики говорят, что доллар может вырасти до 60 гривен уже в ближайшем будущем. Об этом заявил Максим Орышак — сотрудник Центра биржевых технологий (ЦБТ).





Конечно, многих украинцев такая перспектива спугнула. На сколько она реальна — неизвестно. Эксперты ежедневно предлагают разные теории, и никто не сходится на единственном мнении.

Что дестабилизирует украинскую гривну

Прежде всего к обесцениванию гривны ведет обострение военного конфликта на востоке Украины. Агрессивные деяния соседней страны влияют на девальвацию. И если ситуацию не стабилизировать, то курс по 60 гривен за 1 доллар — это реальность с которой столкнуться украинцы. Заступничество государств-союзников также не сможет выровнять ситуацию.

Второй негативный фактор — это массовый отток украинцев за границу. Сейчас людей сдерживает только локдаун из-за омикрона и других вариантов коронавируса. Украинцы едут строить другие страны, а не остаются в Украине. Поэтому государство в упадке: социальном и экономическом. Если миграция не уменьшиться, гривна будет падать в цене очень быстро.

Осеннее подорожание доллара эксперты связали с крупным игроком на валютном рынке. Он появился внезапно и начал скупать иностранную валюту. От этого и скачок такой резкий. Пока что курс держится на уровне 27 грн. за 1 доллар. Эксперты не исключают возможность, что гривна укрепит свои позиции перед новым годом до отметки 26,3 грн.

Поэтому бить тревогу и массово менять валюту не нужно. Лучше ее приберечь до более выгодных времен.