Почему нельзя выбрасывать мелочь или как получить тысячу долларов за монету номиналом «1 гривна»

Коллекционеры могут собирать антиквариат, предметы искусства, а иногда и более странные вещи: почтовые марки или обиходные монеты. Стоимость копейки иногда превосходить в сотни тысяч раз ее номинал. Попасть в руки ценный экземпляр может совершенно случайно, например, кассирша в магазине выдаст сдачу.





Так недавно на сайте интернет-аукциона появилась украинская монета номиналом «1 гривна», за которую просят 25 тысяч гривен! В описании указано: экземпляр очень редкий и уникальный. Что же в этом кусочке металла такого необычного, что почти на 1000 долларов тянет?

Уникальная и редкая монета на аукционе вызвала настоящий ажиотаж

Итак, особенный образец обиходных денег отчеканили в 1992 году. В качестве металла для изготовления использовали нержавеющую сталь. Естественный цвет копейки — серебро. И в этом первая ее особенность. Потому что первые гривны были золотого цвета.

На реверсе нет венка из калины. Также у гривны нет гурта. Она полностью гладкая. Редкостный штамп получил название ААг. Весит 4,23 гр. Если присмотреться к шрифтам, становится заметно, что они не ровные, местами плывут. Левый зуб трезубца шире правого и тд. Таких изъянов очень много. Поэтому может показаться, что это подделка.

В качестве заготовки для нее использовали пятак. Гривна не магнитится. Является подлинной. Это не подделка, а пробный экземпляр. До окончания аукциона осталось еще пару дней. Возможно стоимость монеты еще вырастет.

Продает ее неизвестный человек. Скорее всего это коллекционер, который хорошо разбирается в своем деле. Он просто ждал удобного момента, чтобы получить на продаже максимально большую сумму.

Среди украинских копеек очень много обиходных денег. За которыми охотиться коллекционеры. Многие граждане именно на карантине начали изучать их и неплохо заработали денег во время локдауна.