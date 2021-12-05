Газ по 46: новые сюрпризы от НАК «Нафтогаз»

Поставник газу ПОН може змінити свої тарифи для населення. Виростуть вони до рекордних 46,7 грн. за кубічний метр блакитного палива. Вже зараз ціни змінюються щоденно. Про це вже повідомила компанія «Нафтогаз». У своєму офіційному листі пояснили, чому так сталося.





Ціни шалені. Користувачі не можуть зрозуміти, що трапилось

Що трапилось, та чому зараз ПОН продає газ користувачам майже по 50 гривень за куб? ПОН — постачальник останньої надії. До нього автоматично направляють усіх споживачів газу, які не виконують своїх забов’язань.

З цього часу споживач має 3 місяці, щоб обрати іншу компанію-постачальника та заключити із нею договір. Це можна зробити через інтернет. Але не у всіх є можливість зайти до мережі та особисто обрати нового постачальника. Ситуація ускладнюється ще й тим, що споживачі не проінформовані про такі дії зі сторони компаній.

Звісно, у таких випадках місцеві компанії мають повідомляти населення передчасно. Це можна робити будь-яким способом: писати листи, телефонувати, писати у платіжках про зміни, та чомусь цього не роблять.

У постачальника останньої надії розрахунок вартості газу визначається за формулою, в якій деякі показники змінюються кожного дня. Тому і вартість така різна. Щоб розв’язати це питання, компанія «Нафтогаз» офіційно звернулася до Нацкомісії.

Мета звернення — переведення клієнтів ПОН на тариф річний, та зробити цих споживачів клієнтами «Нафтогазу». Якщо все вдасться, то майже 500 тисяч людей зможуть платити по 7,69 грн. за куб, замість 46,7 грн.

Але таке питання дуже спірне, тому що порушує усі конкурентні умови на ринку енергоносіїв. З іншої сторони – пів мільйона обурених українців, що чекають на «космічні» платіжки за газ. Сплачувати за таким тарифом просто нереально для багатьох громадян.