Ученые заявили, что новым штаммом коронавируса заразяться все: вакцинированные, переболевшие и здоровые люди

В ЮАР выявили новый вариант (термин «штамм» относится только к живым организмам, например, к бактериям, у вирусов есть признаки живых организмов, но они таковыми не являются) коронавируса. Его назвали Омикрон. О новом ковиде пока известно немного. Мутировал он в человеке с ВИЧ инфекцией. Ученые пока активно исследуют новую опасность, информации очень мало.





Что известно про Омикрон?

COVID Омикрон отличается по структуре от своих предшественников. Пока не понятно, восприимчив он к тем вакцинам, которые сегодня делают или нет. Ученые выяснили, что новым вариантом вируса могут инфицироваться те, кто уже вылечился от дельты и гонконгского варианта коронавируса.

Также ученые рассказали, что Омикрон может быть намного заразнее. Уже есть случаи выявления новой болезни в Великобритании, Германии, Канаде и других странах. Также в ВОЗ пока ничего не говорят о новой волне болезни.

Вирусологи заявляют, новый вариант COVID—19 более стойкий к медикаментам. Он очень отличается по структуре от предшественников. Многих мутаций ученые не ожидали увидеть под микроскопом, как например, другое строение спайк белков.

В отличие от Дельты у Омикрона немного иные симптомы, а именно:

боль в мышцах;

слабость;

кашель.

Что интересно, высокой температуры может и не быть. Также обоняние не всегда пропадает. Но ПЛР тесты выявляют вирус. Да и в ЮАР его обнаружили совершенно случайно. Сейчас неизвестно, как давно он мутировал и распространяется.

Должно пройти пару месяцев, прежде чем ученые дадут какие-то достоверные данные. Пока нет ни одного случая смерти от новой болезни. Поэтому нужно время, чтобы понять на сколько велики масштабы у новой угрозы жизни человечества.