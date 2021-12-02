В Одессе арестовали хакера, продававшего персональные данные украинцев через интернет

Даже если вы никому не разглашали свои личные данные, их все равно могут найти в интернете. Хакеры ежедневно «ломают» различные сайты и веб-архивы, чтобы получить личные данные граждан. Сегодня это очень распространенный способ заработать денег.





Аферисты нарушают закон и останавливаться не собираются. Дело в том, что это очень легкие деньги, поэтому отказаться от них слишком сложно.

Почему и зачем хакер нарушал закон?

Средняя стоимость одной базы данных стоила у него 1000 долларов. В одной базе были личные данные граждан (до 1000 человек в одном списке). Клиентами хакера были интернет-мошенники.

Информация пользовалась бешеным спросом, ведь человек собирал ценные данные, а именно:

ФИО;

№ социального страхования (если есть);

Паспортные данные;

Информацию о кредитах и ​​депозитах.

Также мужчина продавал данные о клиентах Новой Почты и других сервисов. Выручку получал на счет электронных кошельков и затем выводим их на банковскую карточку.

В мессенджере Телеграмм обнаружили его переписку с возможными клиентами. Также нашли объявление, где человек предлагал купить у него «свежую информацию» о клиентах различных учреждений: Приватбанк, Новая Почта, Государственная фискальная служба и даже Национальная Полиция.

Работал сам, без помощников. Продавал информацию в даркнета. Рассказал только, что спрос на персональные данные сейчас очень большой. Начал заниматься преступной деятельностью из-за сложного финансового положения.

При задержании полиция провела обыск, и обнаружила множество доказательств противозаконной деятельности одессита. С его квартиры были изъяты компьютерная техника, флешки, накопители и несколько смартфонов. Следователи пытаются узнать, кто именно был клиентами хакера. Сейчас злоумышленник находится в следственном изоляторе. Он может сесть в тюрьму на два года.