Гвозди вместо смартфона – в одной из торговых сетей случился громкий скандал

Неприятная подмена произошла в магазине «Фокстрот». Женщина приобрела там iPhone, а получила взамен груду железок. Сумма нанесенного ущерба 24000 гривен. Как так случилось, что обычная украинка стала жертвой обмана в современном магазине на касе? В Фокстроте есть камеры наблюдения, а сеть является одной из самых популярных в Украине.





Как просто стать жертвой обмана в 2021

Пострадавшую зовут Виктория. Она рассказала о том, как пошла в Фокстрот покупать себе новенький смартфон, на кассе она не проверила товар. А когда вернулась домой, ее ждал неприятный сюрприз.

Ситуация сложилась таким образом, что женщина приехала поездом в город, чтобы купить себе телефон. Она очень спешила, поэтому была не внимательно к деталям и мелочам. На кассе в Фокстроте продавец не предложил проверить гаджет, на необходимость переставить сим карту из старого телефона в новый она получила отказ, и настаивать не стала. Ведь спешила домой. К сожалению, дома она не смогла порадоваться своей обновке.

Когда дома она сделала распаковку, была шокирована. То что ее обманули, никак не укладывалось, ведь она покупала телефон не где-нибудь, а в известной сети. Уже позже Виктория рассказала, что в коробке даже скрепки для открытия кейса для сим-карты не было.

На следующий день потерпевшая снова приехала в город и пришла в магазин. Ее внимательно выслушали, но рассматривать ситуацию отказались. Все потому, что товар необходимо проверять на кассе. Затем женщина обратилась в полицию и дело сдвинулось с места.

Сейчас уже представители сети магазинов лично проводят расследование, они уже принесли официальное извинение и пообещали компенсировать убытки, которые понесла Виктория. Также в магазине пообещали усовершенствовать систему безопасности клиентов.