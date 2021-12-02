Стало известно, как быстро «сгорит» тысяча за вакцинацию, если ее не потратить

Уже в скором времени украинцы смогут получить денежное вознаграждение, которое президент Владимир Зеленский пообещал за прохождение полного курса вакцинации. На данный момент известно, что бонусную 1000 грн перечислят на виртуальную карточку в приложении «Дия». Однако потратить «президентские деньги» можно будет только на определенный перечень услуг и в течение ограниченного времени.





Зачисление средств на виртуальные карты вакцинированных украинцев станет возможным с 19 декабря. Чтобы принять участие в программе, нужно:

открыть приложение «Дия» и кликнуть на опцию «еПоддержка»;

пройти процедуру проверки по определенным критериям;

открыть виртуальную карту в онлайн-банке и получить денежные средства.

«Тысячу Зеленского» можно будет потратить лишь на конкретный перечень товаров или услуг. Ведь целью акции является не только поддержка граждан в сложные времена пандемии, но и помощь местному бизнесу, который несет огромные убытки из-за карантинных ограничений.

Потратить виртуальную 1000 грн можно будет на следующие товары или услуги:

абонемент в спортклуб или фитнес-зал;

поход на концерт, в музей, театр или кино;

путешествия по Украине на поезде или самолете.

Потратить тысячу с виртуального счета необходимо в срок до 4 месяцев. Иначе предоставленная государством сумма просто «сгорит», а точнее – вернется в государственный бюджет.

Рассчитываться бонусной картой украинцы смогут только в учреждениях, имеющих определенный код МСС. Это 4-значный идентификатор, используемый банками и определяющий тип деятельности предприятия. Таким образом, финучреждение, обслуживающее платеж, будет отсортировать предприятия по виду предоставляемых услуг и не позволит пользователям оплатить покупку, которая не входит в составленный властями перечень.

Никакой комиссии за расчеты виртуальной картой не предусмотрено. В Министерстве цифровой трансформации заверили, что все платежи будут обслуживать только самые надежные банки страны с проверенной системой безопасности.