Семь раз отмерь один раз выдай пенсию или как в Украине пенсию пересчитывали

Начиная с декабря 2021 года и до конца 2022 года в Верховной раде 7 раз должны пересчитать размер пенсий для украинцев. Нет, к сожалению, не семь раз поднимут размер пенсии, а пересчитают каждой категории в общем количестве 7 раз. На минимальных выплатах перерасчеты фактически не отразятся. Их размера не будет хватать даже для удовлетворения базовых потребностей человека.





В Украине одна из самых низких пенсий в Европе. Наверное, каждый бы хотел, чтобы его пенсию пересчитали 1 раз и увеличили на 300-400%. Но вместо этого имеем совсем неутешительные прогнозы.

График перерасчета пенсионных выплат

Итак, в декабре 2021 года перерасчет проведут для тех, кто получает максимальный размер пенсии, а также минималку.

Перерасчет коснется граждан от 75 до 80 лет. Еще в декабре пересмотрят пенсии для тех, кто:

выполнил требования по стажу;

получает доплаты за стаж;

пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет.

В январе 2022 года пересмотрят размер выплат «чернобыльцам» и женщинам, рожденным в 1962 году (пенсионерки будут получать на 9% больше). Депутаты даже обещают повысить размеры выплат. Так, например, те граждане, кто получил инвалидность на Чернобыльской АЭС будут получать:

инвалиды первой группы 6000 грн;

инвалиды второй группы 4800 грн;

инвалиды третей группы 3700 грн.

В марте 2022 года третий перерасчет, а точнее плановая индексация пенсий, но только для тех, кого не коснулась та самая индексация в 2017 году.

В апреле хорошие известия ждут работающих пенсионеров. Далее в июле увеличат прожиточный минимум, автоматически повысится и минимальная пенсия. Ее размер составит 2027 гривен. А вот максимальная пенсия вырастет до 20 270 гривен.

В октябре введут доплаты для пожилых (70 +). Им добавят 300 гривен. И уже в декабре 2022 года проведут последнее, седьмое повышение. Опять увеличат минимальную пенсию. Ее размер составит 2093 грн.