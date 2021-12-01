Черный день: известно, когда в Украине отключат телефоны, которые приобретены не официально

Скандальный законопроект №6183, который внедрит в Украине IMEI-базу кодов мобильных устройств, уже в шаге от принятия. По правилам, прописанным в документе, владельцев нелегально ввезенных, поддельных или ворованных устройств будут принудительно отключать от мобильной сети. Действительно ли власти пойдут на такие радикальные меры, и сколько времени осталось у украинцев, чтобы заменить свой смартфон на официальный?





В случае одобрения Верховной Радой нового закона все мобильные устройства действительно будут проверять по идентификаторам с помощью единой базы IMEI. Персональные коды смартфонов и планшетов отсортируют и внесут в один из трех списков – «белый», «серый» или «черный».

«Белый» список будет содержать идентификаторы мобильных устройств, которые были приобретены легально и работали в украинских сотовых сетях до июля 2022-го года. Владельцам таких телефонов не нужно ни о чем беспокоиться, ведь их не коснутся никакие санкции.

В «сером» списке будут содержаться коды смартфонов, которые являются подделками или копиями оригинальных устройств. Их идентификаторы система будет автоматически определять как клонированные. Такой техникой, если она работала в отечественных сетях до 1 июля 2022-го года, можно будет пользоваться еще около 3 лет – до 31 декабря 2025 года. Когда срок так называемой «амнистии» истечет, владельцам придется заменить свои телефоны на легальные.

Стоит отметить, что в «серый» список будут также попадать устройства, которые граждане привезли из-за границы для личного пользования. Однако после регистрации в сети в течение 4 месяцев с даты ввоза в страну, такие телефоны будут переведены в «белый» список.

В последний «черный» список войдут идентификаторы тех телефонов, которые были похищены или ввезены в Украину контрабандой. Для таких устройств «пощады не будет», их отключат в считанные месяцы после принятия соответствующего закона.