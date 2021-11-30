Температурные качели в декабре изрядно утомят украинцев

Синоптики рассказали, что декабрь будет не совсем удачным месяцем в плане погоды и осадков. Температура воздуха будет регулярно меняться: мороз, тепло, тепло мороз. Из-за этих качел украинцев ждет много неприятных сюрпризов, таких как: гололеды, туманы и мокрый снег. Совершенно непраздничная погода, но деваться некуда.





Общий прогноз на декабрь 2021

Несмотря на то, что среднемесячная температура будет в пределах нормы, ощущения от нее мало приятные. А все потому, что первый месяц зимы устроит настоящие температурные качели. Термометр будет менять показания в течение дня, как сумасшедший. Количество осадков тоже в пределах нормы. Шквальных ветров, града, обильных снегопадов не ожидается.

В среднем по Украине в декабре синоптики прогнозируют от -4 до +3 градусов. На юге будет теплее (местами до +8). В северных и западных регионах морозы ожидаются крепче (до -9). Если похолодания и будут, то кратковременные.

Синоптики предупредили, нужно готовиться к гололеду на дорогах, сильным туманам, мокрому снегу.

Количество ожидаемых осадков в пределах 33-78 мм. В западной Украине это показатель будет в три раза выше, к 105 мм. Да, этот декабрь будет теплее, чем в предыдущие годы. Но самым теплым месяцем зимы окажется январь. А вот февральские морозы сполна дадут прочувствовать всю силу и красоту зимы.

Климат неумолимо меняется, об этом давно говорят ученые климатологи. В ближайшем будущем в Украинцы могут начать жить как австралийцы. Природа капризна и непредсказуема.