Украинцев ждет пересмотр тарифов на газ: некоторые начнут платить меньше

Как сообщают в правительстве, в нашей стране уже с декабря пересчитают тарифы на поставку газа. Некоторые начнут платить меньше, другие же, наоборот, больше. При этом облгазы предлагают свой вариант пересмотра, по которому они взвинтят цены в несколько раз.





Новые тарифы за газ

Как известно, платежка за доставку газа формируется по простому принципу: объем газа, который вы потратили с октября прошлого года по октябрь нынешнего, делится на двенадцать и умножается на тариф за доставку. Именно столько вы должны будете заплатить за доставку “голубого топлива”.

Согласно новому законопроекту, те украинцы, которые потратили за период с октября 2019 по октябрь 2020 больше газа, чем за соответствующий период следующего года, смогут заплатить меньше. Однко возможным это будет только в том случае, если облгазы не смогут повысить тарифы, или подобное решение не будет согласовано НКРЭКУ.

Отметим, что в рамках запуска полноценного рынка газа в нашей стране были разделены поставщики газа и те компании, которые его продают. Это стандарт всех стран Евросоюза, который теперь был введен и у нас. Продавать газ может любая компания, у которой есть соответствующая лицензия. После введения абонентской платы те, кто тратит зимой большее количество энергетических ресурсов, например, отапливает газовым котлом большую площадь недвижимости, должны будут платить гораздо больше, чем раньше.

Следует отметить, что, как мы писали раньше, многие компании вообще отказались от каких-либо месячных тарифов и оставили действительными только годовые предложения. К примеру, это касается компаний, которые выступают под совместным брендом «Твій Газзбут». У лидера рынка, компании «Нафтогаз Украины», также нет месячных предложений. Это сделано по той причине, что за год платить получается дешевле и выгоднее.