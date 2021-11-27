Первый пошел: у украинцев начали отбирать авто за коммуналку

Государственные и частные исполнители взялись за коммунальных должников. Чтобы заставить украинцев вернуть задолженность, они не гнушаются даже конфискации имущества.





В частности, недавно житель Николаева лишился собственного автомобиля из-за того, что не оплатил вовремя счет за теплоснабжение. Долг гражданина в момент конфискации транспортного средства составлял 14 тысяч гривен.

Отбирали у должника машину представители сразу нескольких учреждений:

Государственной исполнительной службы;

Николаевской облэнерго;

Национальной полиции;

госпредприятия «Сетам».

Поскольку компания «Сетам» занимается непосредственно реализацией конфискованной собственности через электронные торги, автомобиль должника отогнали именно на ее территорию. Но на штрафплощадке Renault Twingo простояло недолго. Эвакуация автомобиля подействовала на владельца должным образом и он почти сразу погасил задолженность перед коммунальщиками.

В местной исполнительной службе рассказали, что в Николаевской области это далеко не первый случай конфискации авто. За последние несколько месяцев исполнители уже 6 раз отбирали машины у граждан, имевших долги за тепло.

Не только за коммуналку…

Конфисковать автомобиль представители власти могут не только за долги перед коммунальщиками. Известен случай, когда у киевлянина отобрали авто из-за систематической неуплаты штрафов. Водитель Range Rover превысил скорость более 140 раз. Общая сумма штрафных средств за такое количество нарушений составила почти130 тысяч гривен.

Как отметил заместитель министра юстиции Украины Андрей Гайченко, дерзкий водитель разгонялся до скорости 167 км/ч в пределах города и систематически нарушал правила дорожного движения.

«Владелец сможет забрать свое транспортное средство со штрафплощадки только после уплаты всех штрафов, а также компенсации расходов Госисполслужбы», – сообщил Гайченко.

Напомним, что в Украине за коммунальные долги, неуплаченные штрафы или алименты теперь могут взимать средства прямо с банковских карт должников. Если же на счете не окажется нужной суммы, у должника могут конфисковать имущество с целью его продажи и погашения задолженности.