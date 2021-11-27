В Украине появились новые гривны: как они выглядят

Нацбанк Украины вскоре введет в обращение новую памятную монету, приуроченную к наступающему году Тигра. Денежный знак номиналом 5 грн. регулятор пообещал выпустить уже 9 декабря. Однако рассчитаться такой монетой не получится, ведь она будет носить исключительно культурную ценность.





Приобрести монету «Год Тигра» можно на официальном сайте НБУ. Ее аверс сверху украшает герб. Рядом с ним высечена надпись «Украина». Также на лицевой стороне монеты изображены по кругу знаки восточного календаря. В ее центре расположены часы, стрелка которых остановилась на символе тигра. Внизу с левой стороны в виде полукруга отчеканена еще одна надпись – «5 гривен».

С четырех сторон монеты, по аналогии со сторонами света, изображены символы времен года – снежинка, цветок, ягода и лист. Они выполнены в стиле украинской витинанки.

На оборотной стороне памятной монеты изображен тигр – символ наступающего 2022 года по восточному календарю.

Цена коллекционного денежного знака пока не известна. Но в Нацбанкае уже обнародовали тираж монеты. Он составит 30 тысяч экземпляров.

Какие монеты можно выгодно продать?

Коллекционеры и нумизматы готовы щедро платить за редкие денежные знаки. Наибольшей популярностью на отечественных аукционах пользуются монеты из ограниченных тиражей, или экземпляры с заметным браком чеканки.

К примеру, цена экспериментальной монеты номиналом 15 копеек стартует от 10 тысяч грн. А копейки с разными годами выпуска на аверсе и реверсе потянут на все 20 тысяч гривен.

Встретить редкий денежный знак можно где угодно: получить на сдачу в супермаркете, найти в старом кошельке или одежде. Определить цену находки для непрофессионала может быть очень сложно. Здесь пригодятся специализированные форумы для нумизматов. Разместив там фото найденной монеты, вы можете получить примерную оценку ее стоимости от настоящих специалистов.