Киевстар повышает стоимость тарифов: каждый получит СМС “счастья”

Первая в рейтинге мобильных операторов Украины компания «Киевстар» предупредила абонентов об удорожании некоторых тарифных планов уже со 2 декабря. Речь идет преимущественно об устаревших пакетах услуг, запущенных еще в 2019 году. По информации от оператора, обновится не только цена, но и наполнение таких предложений.





В «Киевстар» рассказали, что планируют в первую очередь внести изменения в тарифные планы, которіе уже давно не пересматривались.

В частности, обновлены будут следующие пакеты подписки:

«Общение без границ 2019»;

«Видео без границ 2019»;

«Развлечения без границ 2019»;

«Киевстар Комфорт» и другие.

В компании отметили, что от изменений в указанных тарифных планах абоненты ничего не потеряют. Ведь качество и количество пакетных услуг значительно возрастет. Клиенты «Киевстар» получат почти в два раза больше минут для общения с абонентами других операторов. Вырастет и количество мегабайт мобильного интернета. Не говоря уже о том, что каждый месяц пользователи смогут выбирать себе суперсилы в виде дополнительных минут или трафика.

К примеру, абоненты, пользующиеся пакетом «Общение без границ 2019», получат вместо 60 аж 100 минут на другие сети, а число мегабайт вырастет с 6 до 15 тысяч. К тому же в этом тарифном плане будут постоянно действовать две «Суперсилы»: 100 минут на разговоры с абонентами в других сетях и 5 тысяч мегабайт мобильного трафика.

Новые цены на подлежащие обновлению тарифные планы оператор пока не раскрыл. Но в «Киевстар» заверили, что пользователи таких пакетов получат информацию о новой цене и перечне услуг по крайней мере за неделю до внедрения изменений. Данные поступят абонентам посредством СМС-сообщений. Если же клиента не устроят новые условия пользования, у него будет достаточно времени, чтобы сменить тарифный план на более комфортный для себя.