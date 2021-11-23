Перестают работать: почему рассказывать свои сны другим это плохая идея

Сон — это не только одно из доступных наслаждений для человека. Это время, которое необходимо телу для отдыха, а мозгу для усваивания информации. Сновидения — это результат работы головного мозга, и психологи советую не рассказывать их всем подряд.





Издавна предки говорили: «Расскажешь о плохом сне — быть беде». С хорошими снами все наоборот, когда их рассказываешь ничего не сбывается. Ученые исследовали этот феномен и рассказали, почему иногда «сновидения не работают».

Почему нужно хранить сны в секрете от других людей

Сон прежде всего — это процесс обработки всей той информации, которую человек постигает в течение дня: начиная от пробуждения и заканчивая засыпанием. Когда человек спит его мозг пытается фильтровать все, что узнал за день, найти выход и сложившихся ситуаций, структурировать: что забыть, что запомнить.

Когда вы делитесь своими снами с окружающими, можно легко понять, что тревожит человека. В таком случае легко стать уязвимым для окружающих, выдать какие-то тайны. Это может быть совершенно неосознанно.

С точки зрения правил поведения сон — это что-то личное. Делится личным неуместно, является дурным тоном. В результате о Вас могут подумать нехорошо.

Люди, которые умеют толковать сновидения тоже уверенны, что рассказывать их всем подряд нельзя. Правда, причину называют другую. Так случается не с проста. Дело в том, что сон можно рассматривать как энергию. Если ее не распылять, она концентрируется и вскоре реализуется. Если же проболтаться, то скорее всего она рассеется в пространстве.

Как только вы озвучиваете, что видели во сне, эта установка перестает работать, особенно, если вам снилась личная жизнь. Лучше хранить в тайне то, что вы видите, ведь вам могут позавидовать, или пожелать что-то плохое. Эта негативная энергия может навредить психологическому здоровью, запустить много деструкционных процессов.