Доктор Комаровский рассказал о главных ошибках родителей в лечении детей антибиотиками

Антибиотик — это не панацея от всех болезней. Он не эффективен в борьбе с вирусами. Об этом в который раз напомнил самый популярный доктор в стране Евгений Олегович Комаровский. Также он рассказал о самых популярных ошибках, которые допускают родители, когда лечат детей от болезней.





Чего ни в коем случае нельзя делать родителям

Самая главная ошибка, которую допускают бабушки, дедушки, мамы и папы из поколения в поколение — это самолечение. Нужно сразу обращаться к педиатру, а не полагаться на собственный опыт. Из-за такой безответственности дети потом попадают в реанимацию с тяжелыми осложнениями.

Прерывание курса антибиотиков — вот чего ни в коем случае нельзя делать. Все потому что, если самостоятельно прервать курс лечения, бактерии выработают стойкий иммунитет к препарату и с большей силой атакуют организм. Такие инфекции лечить на много сложнее.

Местное применение антибиотиков возможно в единичных случаях (при гнойных отитах или конъюнктивитах). В остальных случаях доктор назначает препарат в таблетированной форме или в инъекциях.

На этом ошибки не заканчиваются, подчеркнул Евгений Олегович. К большому сожалению в медицинской практике бывают случаи, когда ребёнок продолжает принимать один и тот же антибиотик при повторном обострении болезни. Это неэффективно, нужно новое, совершенно другое лекарство.

Многие неправильно рассчитывают дозировку. Если она будет слишком маленькой, лечение не даст должного эффекта. Если дать ребенку слишком много лекарств — это спровоцирует передозировку препаратом.

Без осмотра у врача, сдачи анализов, давать какие-то лекарства очень опасно. Более того, если речь идет об антибиотиках. Не откладывайте с визитом к доктору, придерживайтесь всех его предписаний, будьте внимательны к своему ребенку. Об этом в очередной раз попросил популярный доктор и блогер.