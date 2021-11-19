Пора готовиться: украинцев предупредили об увеличении цены на свет

Тарифы на электричество в Украине будут расти каждый год как минимум на 20%. Такой прогноз сделал Нацбанк. Регулятор объяснил, что такая стратегия увеличения цен обусловлена необходимостью как можно скорее привести стоимость ресурса к экономически обоснованному уровню. Дата первого повышения тарифа уже установлена. Она совпадает с закрытием отопительного сезона.





В Национальном банке рассказали, что цена на электроэнергию будет подниматься ориентировочно раз в год в течение 4 следующих лет. В конце определенного властями срока за свет украинцы будут платить более чем вдвое дороже.

В частности, в 2025 году граждане будут получать платежки с тарифом от 3 до 3,5 грн за киловатт. И это только при потреблении менее 250 кВт*ч в месяц. Для превышающих норму домохозяйств цена на свет будет составлять 3,49-4,1 грн за киловатт.

Как будет расти цена на свет

Согласно актуальному ПСО, введенному в октябре, до 30 апреля следующего года киловатт электроэнергии будет стоить 1,44 грн. При потреблении более 250 кВт*ч в месяц цена составит 1,68 грн за киловатт.

После завершения отопительного сезона тариф сразу же пойдет вгору:

в конце 2022-го – электроэнергия будет стоить 01,73-1,8 грн при потреблении до 250 киловатт в месяц, и 2,03-2,11 грн для тех, кто использует больше;

в конце 2023-го – тариф 2,09-2,24 грн до 250 кВт*ч, и 2,43-2,61 грн при потреблении сверх нормы;

конец 2024-го – 2,5-2,82 грн при потреблении до 250 киловатт, и 2,9-3,26 грн при большем объеме использованного энергоресурса.

Остальные тарифы также повысят

По мнению главы Союза потребителей комуслуг Украины Олега Попенко, в следующем году нас ждет увеличение цены и на другие коммунальные услуги. В частности, в 2022-м вырастут тарифы на: