Пора готовиться: украинцев предупредили об увеличении цены на свет
Первое повышение ждет нас уже весной.
Тарифы на электричество в Украине будут расти каждый год как минимум на 20%. Такой прогноз сделал Нацбанк. Регулятор объяснил, что такая стратегия увеличения цен обусловлена необходимостью как можно скорее привести стоимость ресурса к экономически обоснованному уровню. Дата первого повышения тарифа уже установлена. Она совпадает с закрытием отопительного сезона.
В Национальном банке рассказали, что цена на электроэнергию будет подниматься ориентировочно раз в год в течение 4 следующих лет. В конце определенного властями срока за свет украинцы будут платить более чем вдвое дороже.
В частности, в 2025 году граждане будут получать платежки с тарифом от 3 до 3,5 грн за киловатт. И это только при потреблении менее 250 кВт*ч в месяц. Для превышающих норму домохозяйств цена на свет будет составлять 3,49-4,1 грн за киловатт.
Как будет расти цена на свет
Согласно актуальному ПСО, введенному в октябре, до 30 апреля следующего года киловатт электроэнергии будет стоить 1,44 грн. При потреблении более 250 кВт*ч в месяц цена составит 1,68 грн за киловатт.
После завершения отопительного сезона тариф сразу же пойдет вгору:
- в конце 2022-го – электроэнергия будет стоить 01,73-1,8 грн при потреблении до 250 киловатт в месяц, и 2,03-2,11 грн для тех, кто использует больше;
- в конце 2023-го – тариф 2,09-2,24 грн до 250 кВт*ч, и 2,43-2,61 грн при потреблении сверх нормы;
- конец 2024-го – 2,5-2,82 грн при потреблении до 250 киловатт, и 2,9-3,26 грн при большем объеме использованного энергоресурса.
Остальные тарифы также повысят
По мнению главы Союза потребителей комуслуг Украины Олега Попенко, в следующем году нас ждет увеличение цены и на другие коммунальные услуги. В частности, в 2022-м вырастут тарифы на:
- горячую воду и отопление – от 50 до 70%;
- водоснабжение и канализацию – от 20 до 25%;
- квартплату – 10%;
- газ для населения – от 15 до 20%;
- газ для теплокоммунэнерго – от 30 до 50%;
- распределение и доставку газа – от 40 до 60%.
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