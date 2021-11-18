Идеальные супруги: названы знаки зодиака, которым судьба быть вместе

Совместимость партнеров по знакам зодиака – очень важное условие счастливых отношений. Ведь расположение планет в момент рождения человека оказывает существенное влияние на его характер и жизненные ценности. Представители знаков с диаметрально противоположными понятиями о любви и отношениях просто не смогут образовать счастливую пару.





Астрологи определили, какие знаки зодиака идеально подходят друг другу. Они очень редко ссорятся и понимают любимого с полуслова.

Водолей и Близнецы

Уроженцы этих знаков зодиака очень схожи между собой. Оба жизнерадостны и энергичны, обожают перемены и не представляют своей жизни без путешествий. Поддерживая друг друга, они способны достичь любой цели.

Козерог и Телец

Сильный характер и целеустремленность этих знаков делают их идеальным тандемом. Такая пара просто «запрограммирована» на богатство и успех.

Весы и Близнецы

Этим двум знакам присуще умение романтизировать любую ситуацию. Заядлые мечтатели, они дополняют друг друга, чтобы вместе претворять в жизнь самые смелые помыслы.

Овен и Стрелец

Сильная натура каждого из партнеров требует определенного времени для уединения. Они не могут быть вместе круглосуточно. Такое сходство между влюбленными позволяет им спокойно отпускать друг друга на необходимое расстояние и спасает от бесполезной ревности.

Лев и Стрелец

Динамичные и веселые люди, родившиеся под этими созвездиями, идеально подходят друг другу. Эта пара постоянно бросает вызов миру и изо всех сил мчится доказывать свою правоту.

Скорпион и Лев

Пара лидеров, стремящихся доминировать над окружающими, но в то же время никогда не соревнующихся друг с другом. Это уникальный союз, который может выдержать любые проблемы и вместе достичь благополучия.

Рак и Рыбы

Пылкие и страстные, представители этих знаков точно знают, как нужно любить. Горящий между ними огонь невозможно потушить.

Дева и Телец

Стабильные Тельца и критичные Девы подходят друг другу как элементы пазла. Взаимодополняющие характеры этих знаков позволяют легко находить компромисс и поддерживать идеальный энергетический баланс в паре.