Для украинцев будут по-новому насчитывать штрафы: 4 законопроекта уже на рассмотрении в Верховной Раде

Кардинальный подход к начислению штрафов предложили в правительстве для украинцев. Дело в том, что ранее штрафное взыскание было привязано к прожиточному минимуму, теперь же этого не будет.





Поскольку большинство штрафов в Украине привязаны к необлагаемому минимуму доходов. Методологию считают устаревшей и мало эффективной.

Что нового будет в штрафах?

Сегодня прожиточный минимум в Украине составляет 2 294 гривны. Совсем скоро, а именно в декабре эта сумма увеличится до 2393 гривен. Депутаты считают, что привязывать размер штрафа к этим деньгам не имеет смысла, поскольку она является условной. Все эти “10 необлагаемых минимумов, 5 необлагаемых минимумов” — неуместны.

Также они рассказали, что отмена этой же привязки мало отразиться на штрафах в реальной жизни. Но так ли это на самом деле? Давайте разберёмся.

Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что данная привязка останется только в формировании пенсий и зарплат. А вот методика определения размера штрафа уже пересмотрена Кабинетом министров. Все нововведения уже переданы в Верховную Раду для утверждения.

Сейчас целых 4 проекта ожидают утверждения:

методология определения размеров;

отвязка от прожиточного минимума;

два проекта о базовых величинах штрафов.

Планируется формировать штрафы для разных категорий населения, чтобы не всех “под одну гребенку мести”, а учитывать возможности и уровень достатка граждан индивидуально. Это более эффективно для государства. Есть вероятность того, что чем больше будет штраф, тем меньше граждане будут нарушать закон.

Если правительство утвердит эти законы, то в скором будущем украинцев ожидают новые штрафы.

Исключением останутся случаи использования ненормативной лексики, морального давления, просроченных задолженностей. Как же будут на самом деле производить расчеты пока что неизвестно. Понятно только, что они станут в разы больше, чем есть сегодня.