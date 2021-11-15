Черный чай полезен для гипертоников – к такому выводу пришли австралийские ученые
Австралийские ученые рекомендуют пить гипертоникам черный чай. Они провели целое исследование, чтобы проверить влияние напитка на артериальное давление. Эксперимент проводили на добровольцах, которых оказалось очень много.
Как проходил эксперимент?
Фокус-группа состояла из мужчин и женщин, которые страдают от повышенного артериального давления. Они пили чай и другой напиток. Обязательным условием было — 3 чашки обычного черного чая, а другие напитки должны быть без флаваноидов. Эксперимент длился пол года. Давление измеряли у испытуемых в первую неделю, потом спустя 3 и 6 месяцев.
Результаты удивили ученых и испытуемых. Оказалось черный чай действительно понижает давление. Просто многие не замечают его воздействие на организм из-за вредных привычек, хронического недосыпания и стрессов.
Оказалось, что чай влияет на изменения АД, замедляя его, за счет уникального состава: кахетина, флаваноидов и дубильных веществ. Но при этом он действительно бодрит. Прост ов отличие от кофе действует мягко.
Но чай будет благоприятно влиять на самочувствие только в том случае, если:
- пить свежезаваренный черный чай;
- выбирать качественный напитки (чайный лист отменного качества);
- не чередовать его с кофе и ограничить прием (оптимально до 1 ч. в день);
- заваривайте не слишком крепкий напиток.
А вот крепко заваренный чай да еще и с сахаром действует наоборот — он повышает АД. Еще очень сильно снижает давление холодный каркаде. Горячий же повышает артериальное давление, при этом в напитке нет дубильных веществ, кофеина. Цветы гибискуса можно пить взрослы, детям и пожилым людям.
Какие напитки еще можно пить гипертоникам?
Так же гипертоникам можно пить камбучу — это ферментированный чай или чайный гриб. Врачи рекомендуют добавить в рацион такие напитки, как: гранатовый сок, како, кофе без кофеина. Главное, уверяют эксперты, следить за своим самочувствием.
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