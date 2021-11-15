Перевірка COVID-сертифіката: порушення медичної таємниці чи карантинна реальність

Українці часто відмовляються надати COVID-сертифікат, посилаючись на розголошення медичної таємниці. Люди вважають, що інформація про медичні процедури повинна залишатися таємницею.





Деякі громадяни всіляко чинять опір, коли правоохоронні органи або співробітники в громадських місцях вимагають показати документи про вакцинацію. Під напором інформації про незаконність таких перевірок співробітники громадських закладів часто здаються і обслуговують людей без сертифіката.

У Міністерстві охорони здоров’я поінформували, що сертифікат про імунізацію не підпадає під визначення медичної таємниці. У ньому немає конкретних даних про діагноз. Виходить, що поліцейські і співробітники громадських закладів в червоній зоні не порушують закон при вимозі показати сертифікат. Права людини на збереження даних про стан здоров’я не порушуються.

У МОЗ повідомили, що всі громадяни мають право на нерозголошення даних про своє здоров’я, діагноз і факт звернення за медичною допомогою. Такі дані як і раніше не розголошуються. У сертифікаті немає конфіденційних даних про стан здоров’я.

Нагадаємо, що в областях червоної зони можуть працювати тільки заклади, де вакциновані всі співробітники і всі відвідувачі. Або ж у них буде негативний текст на коронавірус. Якщо особа відмовляється показати сертифікат про вакцинацію, під будь-яким приводом, підприємець залишає за собою право відмовити в обслуговуванні.

При цьому відмовити в обслуговуванні не можуть відвідувачам фінансових установ, автозаправок, ветеринарних магазинів, аптек і продовольчих магазинів.