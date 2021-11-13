Украинцы заплатят более 100 евро за лишние квадраты в квартирах

Уже в 2022 году в Украине на 30% повысят налог на «лишнюю» жилплощадь. Вместо 70,8 грн. за 1 квадратный метр сверх нормы придется платить около 90 грн. Так что владельцу квартиры в 100 кв. м. придется положить 3600 грн в государственную казну.





Платить налог за слишком просторное жилье украинцев обязывает статья 266 Налогового кодекса. Согласно предписаниям закона, налоговая ставка не должна превышать 1,5% от минимальной зарплаты. Платить налог гражданин обязан только за метры жилья, превышающие норму в 60 квадратов. Если же он владеет собственным домом, «лишней» считается жилплощадь более 120 кв. м.

Налоговая ставка на недвижимость может быть и ниже 1,5%. Всё зависит от решения местных органов власти. Они уполномочены уменьшить налоговую ставку до 1% и увеличить норму жилой площади на одного человека до 80 кв. м. Но местные администрации редко снижают сумму налога. Им это просто невыгодно. Ведь деньги, которые украинцы платят за дополнительные метры, поступают именно в местные бюджеты.

Еще больший налог на свое недвижимое имущество придется заплатить гражданам, владеющим квартирами площадью более 300 квадратов, или домом, просторнее 500 кв. м. За такое жилье нужно доплачивать по 25 тысяч гривен в год. То есть если украинец проживает в квартире с площадью 320 кв. м., ему придется заплатить налог свыше 23 тысяч гривен за 260 дополнительных метров, а в придачу еще 25 тысяч годовой доплаты.

Платить налог на недвижимость нужно каждый год за год прошедший. Квитанцию гражданам, имеющим «лишнюю» жилую площадь, присылают до 1 июля. Уплатить налог они обязаны в течение 2 месяцев с момента получения квитанции. Если же гражданин этого не сделает, то уже за первый месяц отсрочки платежа ему начислят пеню в размере 10% от суммы налога. А злостным неплательщикам может грозить даже арест имущества.