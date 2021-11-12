Стало известно, цены на какие популярные продукты вырастут уже в этом месяце

За 2021 год цены на продукты питания в Украине выросли на 11%. И дело здесь не только в коронавирусе и периодических локдаунах. Главным фактором, который тянет вверх цены на еду, является энергетический кризис. Природный газ и электроэнергия достигли рекордных ценовых показателей за последние годы, а без них невозможно ни испечь хлеб, ни вырастить тепличные помидоры.





Почему растут цены на продукты?

Зависимость стоимости пищевых продуктов от цен на энергоносители бесспорна. Взять хотя бы выпечку: газ необходим как для самого процесса выпекания, так и для просушки зерна, из которого производится мука. Так что именно существенное подорожание газа привело к тому, что за последний год цена хлеба увеличилась на 18%, а тортов – вообще на 80%.

Важную роль энергоресурсы играют и в процессе производства кормов для домашних животных. Уменьшение поголовья крупного рогатого скота, свиней и птицы, собственно, и стало следствием нехватки кормов. Соответственно, повысилась и стоимость мяса. Например, свинина за последний год прибавила в цене 4%, курятина подорожала на 6%, а говядина – аж на 12%. Выросли в цене и такие продукты животного происхождения, как молоко и яйца – на 1% и 8% соответственно.

Удорожание овощей пока что можно списать на сезонность. Но тепличные огурцы и помидоры, которые станем покупать зимой, также будут содержать в своей цене энергетический фактор. Ведь чтобы обогреть теплицы, нужно немало электричества и газа.

Что подорожает в ноябре?

В текущем месяце эксперты прогнозируют очередное повышение цен на подсолнечное масло. Напомним, что максимальная стоимость 1 литра этого популярного продукта сейчас составляет 80 грн, то есть на 70% больше, чем в прошлом году. Тем не менее, в ноябре он прибавит в цене еще от 2 до 3%.

Рискнут своим кошельком и любители сладенького. Сахар, который с 2020 года подорожал чуть ли не вдвое, может перейти границу в 26 грн.

Овощи из борщевого набора будут сохранять ценовую стабильность: картофель и свекла – до 13 грн., капуста – не более 8 грн., а лук – по 10-11 грн. за килограмм.

Некоторые продукты заметно подешевеют. В частности, яблоки уже потеряли в цене около 12%, и сейчас стоят в среднем 9,5 грн за килограмм.

В целом же снижение цен на продукты украинцам в ближайшее время «не светит». Ведь уже через полтора месяца нас ждут Новогодние праздники.