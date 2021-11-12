Мошенники украли у пенсионерки 43 тысячи гривен

Телефонный разговор может обойтись в 15, 20 и более тысяч гривен. Так, например, жительница Хмельницкой области осталась без своих сбережений на сумму 43,9 тысячи гривен. Она стала жертвой мошенников, которые разводят людей на деньги по телефону.





Схема мошенничества стандартная: звонит представитель службы безопасности банка, сообщает, кто-то хочет снять деньги, банк беспокоиться, просят подтвердить персональные данные и снимают средства с карты. Более того, имея полный доступ к счету аферисты могут увеличить кредитный лимит удаленно и вогнать жертву в огромные долги.

О мошенничестве по телефону

Чаще всего аферисты обворовывают пенсионеров. Они абсолютно доверчивы и беззащитны. Так случилось с 65 летней украинкой. Женщина копила деньги всю свою жизнь, скромно откладывала сколько могла. Но для мошенников нет ничего святого, им всё равно у кого красть.

Человек представился работником банка, втёрся к несчастной в доверие и выманил всю необходимую информацию. Конечно, старушка обратилась в полицию, составил заявление, но в таких случаях вероятность того, что деньги вернут, крайне мала. Банки очень редко идут навстречу своим клиентам в таких ситуациях.

Как распознать мошенника

Банки в очередной раз предупреждают: их консультанты никогда не запрашивают пин-код, CVC. Если Вам позвонил незнакомый номер, будьте внимательны. Не спешите брать трубку. Лично перезвоните на горячую линию своего банка и проконсультируйтесь.

К большому сожалению многие сотрудники банков сливают базы данных клиентов, что делать категорических запрещено. Хакеры взламывают банковские сайты и потом продают информацию в даркнете.

Аферисты всегда работают быстро. Они не дают жертве время на размышления. Застать врасплох, создать эмоциональную встряску и воспользоваться доверчивостью человека. Большего и не нужно, чтобы снять с карты тысячи гривен.