Никакая паста не поможет: названы главные ошибки при чистке зубов

Следить за гигиеной полости рта просто, но те элементарные ошибки, которые совершает большинство людей, сводят на нет все усилия. Стоматологи рассказали, что делают не так почти все пациенты стоматологических клиник. Соблюдение элементарных правил делает визиты к дантисту более редкими и менее хлопотными.





ТОП ошибок при чистке зубов

Самая частая ошибка — недостаточное время чистки зубов. Чистка должна продолжаться минимум 3 минуты. Кто-то любит поспать подольше, кто-то не придает значения утренним процедурам и поэтому чистит зубы 1-1,5 минуты. Детей вообще сложно заставить и приучить к такому. Но стоматологи рассказывают, что спустя годы это до сих пор еще одна из частых проблем.

Плохое полоскание полости рта — еще одна распространенная проблема. Дело в том, что тщательное полоскание необходимо для удаления остатков пищи в трудных местах (между зубами). Также полоскание хорошо чистит язык, а дыхание дольше сберегает свежим. Можно использовать специальные ополаскиватели.

Кстати, ополаскивателем тоже нужно умело пользоваться. Дело в том, что использовать его нужно правильно. Тут есть один «подводный камень», если вы так делаете, то убиваете весь эффект от чистки зубной пастой. Нельзя сразу использовать ополаскиватели! Должно пройти минимум 1,5 часа. Жидкость легко удаляет все полезные микроэлементы, которые содержаться в пасте.

Игнорирование зубной нити — еще одна популярная ошибка. А ведь она лучше всего подойдет для чистки после приема пищи. Нитка безопаснее, чем зубочистки, менее травмирует десна.

И наконец последняя ошибка «плохая чистка самой зубной щетки». Ее нужно тщательно промывать. Больше всего микробов остается у основания щетинок. Бактерии там скапливаются, размножаются, а потом остаются на зубах. Это очень опасно для эмали, ведь щеткой модна подселить эти бактерии в трудные места, где потом образуется кариес.