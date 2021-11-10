В Украине заработало приложение для защиты женщин

Женщины объединяются, чтобы помочь друг другу в беде и опасности. IT технологии дают возможность помогать друг другу. SafeUp — это приложение, которое создали в Израиле. Оно объединит женщин и девушек во всем мире, чтобы противостоять насилию в их адрес.





История того, как стартап перерос в полноценное приложение

Соосновательница SafeUp Нета Шрайбер рассказала, как в 2019 году на вечеринке ее подругу чуть не изнасиловала группа мужчин. К счастью девушки вовремя начали искать свою подругу. Когда они ее нашли, та уже была полураздета и отбивалась от нескольких парней, те просто убежали с места преступления.

Приложение поможет отслеживать на картах геолокацию девушек и женщин, которые в нём зарегистрируются. В случае опасности, все что нужно нажать на кнопку позвонить. Звонок будет перенаправлен тем, кто находится ближе всего. Также защитницы могут выяснить что происходит и позвонить в полицию или скорую помощь. В случае тяжелой жизненной ситуации звонок может оказаться спасительным.

Это программа для совершеннолетних. Регистрация проходит в видеоформате. Если женщина хочет стать защитницей, она получает специальный инструктаж и проходит тренинг. Только после этого ей присваивают специальный статус.

Преследование, насилие, абьюз, харасмент, шейминг, газлайтинг — в мире очень много форм насилия и SafeUp создан для мгновенной защиты и помощи.

Приложение в Украине

Теперь SafeUp работает и в Украине. Его можно скачать и установить на смартфон совершено бесплатно. Приложение работает в США, Израиле и Украине. Оно очень полезно для студенток, путешественниц. Ведь теперь незащищённая девушка будет находиться под присмотром сообщества в любой из этих стран.

Уже сейчас в сообществе более 70 тысяч участниц. Каждая женщина может вступить в группу и даже построить карьеру в организации.