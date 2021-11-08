Знаки зодиака, обреченные на славу, по мнению астрологов

Несомненно, каждый знак зодиакального круга имеет свои таланты. Но харизмой обладают не все. Астрологи выделили 5 знаков, которым на линии судьбы написаны успех и слава! Они были рождены для того, чтобы делать шоу, радовать людей, купаться в славе.





ТОП-5 знаков

Лев — рожденные эксцентрики и эгоцентристы, они просто обожают внимание. Им нравиться выступать на сцене. Они артистичны от природы, решительные и очень часто имеют эффектную внешность. Дженнифер Лопес, Тимати, Клава Кока, Мадонна, Кайли Дженнер — все они львы, страшно талантливые и до безумия притягательные люди.

Овен — еще те артисты. А еще, они очень сильные конкуренты. Ни перед чем не отступят, чтобы добиться цели. Готовы работать над собой 24/7, идти на пролом. Поэтому очень часто становятся популярными и известными. Немного жесткие по характеру, но честные и справедливые, ими нельзя не восхищаться. Часто рождаются с нестандартной внешностью: Алла Пугачева, Полина Гагарина, Иван Ургант, Дмитрий Нагиев, вот яркие Овны.

Скорпион — это гиперактивный знак зодиака. Он может одновременно заниматься многими делами. При этом они всегда выглядят красиво и совершенно: внешность, одежда, тело, им можно позавидовать. Их энергия приводит к быстрой славе. Из-за чего Скорпион может расслабиться и быстро потерять свое положение. Представители этого знака такие селебрити: Ольга Куриленко, Деми Мур, Адам Драйвер, Михаил Ефремов, Тара Рид.

Водолей — очень весёлый знак зодиака. У них богатейший творческий потенциал. А ещё Водолей умеет противостоять мнениям других людей. Водолеи прирожденные эмпаты, они чувствуют публику и быстро дают ей, что нужно. Гарик Мартиросян и Тимур Батрудинов, Бени Хилл и Джастин Тимберлейк, Дженнифер Энистон, Алексанр Петров — вот такие невероятные Водолеи.

Телец — хоть и земной знак зодиака, но мечтатель еще тот. Их романтичные порывы и упрямство сулят большие успехи в любом начинании. Красивые, трудолюбивые, талантливые с рождения. Им можно только завидовать. Популярные Тельцы: Генри Кавилл, Джеймс Маккэвой, Данила Козловсикй, Галь Гадот, Пенелопа Круз.