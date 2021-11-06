В каких банках украинцы предпочитают хранить деньги

Уровень доверия украинцев к банкам ежегодно растёт. Количество депозитов в банковских организациях за последние пару лет существенно выросло. Народ постепенно уходит от хранения валюты дома под подушкой или в копилке, к услугам финансовых учреждений.





В первую очередь это связано с тем, что отнеся наличку в банк, ее сложнее потратить. Дома в любой момент можно взять деньги и совершить необдуманные покупки. Более того, сейчас организации предлагают выгодную процентную ставку по вкладам. По крайне мере так показал опрос среди населения.

Где больше всего хранят денег

Сегодня в Украине работает 70 банков-участников Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Есть банки, которые не входят в этот фонд, например Ощадбанк. Статистика показывает, что сегодня больше всего денег хранится в государственном Приватбанке — 248,5 млрд. гривен. Количество вкладчиков тут тоже самое большое 23,5 млн. граждан.

Банки-участники ФГВФЛ (70 организаций) хранят на своих счетах 627,6 млрд. гривен. Общее количество вкладов 49,3 млн. Но если разделить и вычесть среднее статистическое число на 1 банк, сумма получится в разы меньше, чем у Приватбанка.

Также в ТОП банков, который доверяют граждане Украины попали:

Альфа-банк (на счетах вкладчиков 46,7 млн гривен);

Райффайзен Банк — немного уступает, у них зафиксировано 44 миллиарда гривен;

Укрсиббанк замыкает ТОП, сегодня у них хранится 32,4 млрд гривен.

Также стоит отметить еще один банк, уровень доверия к которому растёт с каждым днем. Это ПУМБ, частная банковская организация. Ей свои вклады доверили 2 млн 495 тысяч человек, а на счетах хранится 31 млрд гривен. Возможно, скоро он подвинет в рейтинге Укрсиббанк. В данном опросе не принимал участия Ощадбанк, неизвестно, сколько украинцев открыли в нем вклады.