За качественный газ с украинцев будут брать дополнительную плату

Уже со следующего года потребляемый газ украинцам начнут насчитывать не в кубометрах, а в кВт*ч. Такое решение парламентарии приняли на заседании 2 ноября. Проект закона №2553, предусматривающий принципиальное изменение системы учета горючего и приближение ее к европейским стандартам, будет постепенно вступать в силу с 1 мая следующего года. В чем же суть нововведений и какие сюрпризы они могут принести украинцам?





Как будут считать потребленный газ?

Сама по себе идея перехода на другие единицы измерения ресурса мотивирована в первую очередь упрощением процедуры импорта. Ведь в Европе «голубое топливо» уже давно считают в единицах энергии. Одинаковый подход к учету газа сделает удобнее его транспортировку и закачку в украинские газохранилища.

Что касается потребителей, то для них смена единиц измерения газа будет означать более рациональную систему оплаты. Ведь теперь за свои деньги мы будем получать качество и практическую пользу вместо пустых объемов. А некачественный «разбавленный газ» и оценивать станут соответственно.

Чем чревата новая система учета?

Но есть в решении власти очевидный минус, о котором газовики пока не говорят вслух. Дело в том, что для учета газа в других единицах украинцам придется купить новые счетчики. А это удовольствие не из дешевых.

Счетчик, который может определять калорийность горючего, имеет очень сложную конструкцию. Устройство должно регулярно брать пробу газа, сжигать его и измерять количество полученного тепла. Неудивительно, что его цена в несколько раз превышает цену счетчика на «кубы», достигая около 2,5 тысяч гривен.

В Украине около 15% граждан до сих пор не имеют даже обычного индивидуального счетчика на газ. Так что позволить себе новое и довольно дорогое устройство сможет небольшой процент украинцев.

Единственным выходом из ситуации, который лишит граждан дополнительных расходов, может стать перерасчет газа в другие единицы измерения по специальной формуле. Но даже если такая формула появится, не исключено, что поставщики начнут хитрить с перерасчетом, пытаясь нажиться на потребителях.

Полезен ли для украинцев переход государства на новую систему учета газа? Пока ответить на этот вопрос довольно сложно. Потребители, использующие по 400-500 «кубов» ежемесячно, получат ощутимую пользу от перехода на кВт*ч. А вот жильцы многоквартирных домов, которые тратят газ только на приготовление пищи, особой разницы не почувствуют. Да и приобретение дорогостоящего счетчика будет для них абсолютно нерациональным.